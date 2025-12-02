Marseille : un livreur de drogue interpellé sur un vélo électrique à 138 km/h après un refus d'obtempérer

À Marseille, un livreur de 22 ans circulant sur un VTT électrique a été arrêté après un refus d’obtempérer. L’homme, qui avait atteint 138 km/h, transportait sur lui cannabis et cocaïne.

Un vélo à l'allure de scooter. Ce 29 novembre, à Marseille, les policiers municipaux ont intercepté un jeune livreur «Ubershit» de 22 ans lancé sur un VTT électrique surpuissant après un refus d’obtempérer.

L’affaire s’est déroulée dans le 12ᵉ arrondissement, où une patrouille à moto l’avait repéré vers 16 h alors qu’il enchaînait des acrobaties à haute vitesse, rapporte La Provence. Au moment du contrôle, le cycliste a choisi de fuir en s’engageant à contresens sur l’autoroute A50.

138 km/h avec un vtt

Les motards ont fini par le rattraper. Le jeune homme, de nationalité marocaine, avait enregistré une pointe à 138 km/h avec son VTT électrique. Il a été contrôlé positif au cannabis et portait sur lui une cinquantaine de grammes de résine ainsi que quelques doses de cocaïne. Les agents ont également découvert qu’il effectuait une tournée en tant que livreur de drogues.

Selon les policiers, le mis en cause a tenu à les féliciter en expliquant que personne n’avait réussi à le rattraper jusque-là. Il a aussi affirmé être venu à Marseille pour proposer des clips au rappeur Jul.

Une interpellation qui intervient une semaine après celle d'un adolescent de 16 ans intercepté à plus de 90km/h sur une autoroute avec un vélo trafiqué dans la cité phocéenne.