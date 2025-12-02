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Morpion Max : mise, gains... Tout savoir sur le retour de ce jeu de grattage de la FDJ

Le coût d'un ticket de «Morpion Max» est de 2 euros. [FDJ]
Par CNEWS
Publié le

Un jeu de grattage emblématique de la FDJ a fait son retour dans tous les points de vente à partir depuis hier, lundi 1er décembre. Voici tout ce que vous devez savoir sur le «Morpion Max».

Le jeu de grattage des fêtes de fin d'année. Le nouveau jeu «Morpion Max» fait son grand retour dans l'éventail de la FDJ. Le revival de ce jeu de grattage est mis en place de manière éphémère, afin de fêter la fin d'année 2025. Vous pouvez retrouver ce jeu dans tous les points de vente ou en ligne depuis le lundi 1er décembre 2025. 

Le coût d'un ticket de «Morpion Max» est de 2 euros. Il vous permettra de remporter jusqu'à 20.000 euros. Pour ce faire, comme dans le jeu du Morpion, il vous suffira d'aligner trois symboles identiques que ce soit de manière verticale, horizontale ou en diagonale. 

des bonus mis en place 

Chaque endroit de la grille est associé à un montant. Ainsi, en fonction de l'endroit où vous réussissez à aligner trois symboles «X» ou «O», la somme remportée peut varier de deux euros à 20.000 euros.

Dans un communiqué, la FDJ précise que «grâce au bonus, le joueur peut, en grattant l’étoile, remporter la somme découverte». Deux fois plus de chance d'être gagnant, donc.

Sur le même sujet FDJ : EuroMillions, Loto, EuroDreams... Où va l'argent des mises des joueurs ? Lire

Une autre innovation a été mise en place, le symbole «Diamant» qui est un véritable joker capable de remplacer une croix ou un rond pour compléter une combinaison.

jeux d'argentFDJGrattage

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