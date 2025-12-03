Municipales 2026 : LFI et le PCF s’allient pour ravir Saint-Denis aux socialistes

A la suite de longues négociations en vue des municipales de 2026, la France insoumise et le Parti communiste français ont décidé de s’allier pour renverser le Parti socialiste et mettre la main sur la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Une alliance inattendue. Si au niveau national la rupture entre le PCF et LFI semble consommée, au niveau local les ponts ne sont pas toujours coupés. C’est notamment le cas à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) où les deux partis ont choisi de s'allier contre les socialistes pour les municipales 2026.

«Après plusieurs mois d’échanges programmatiques et de fond, LFI, le PCF et la Seine-Saint-Denis au cœur (un collectif citoyen) ont acté une union dès le premier tour des élections municipales avec la volonté commune de porter ensemble un programme de rupture», ont annoncé ce mercredi 3 décembre les différents partis dans un communiqué.

C’est l’insoumis Bally Bagayoko qui a été choisi pour mener la liste commune. L’accord a été scellé ce mardi 2 décembre après des «échanges menés dans le respect des équilibres politiques et des visions de chacune et chacun», a précisé le communiqué.

Une ville historiquement communiste

Avec cette alliance, le Parti communiste espère remettre la main sur la ville de Saint-Denis, qui a été dirigée par les communistes de 1944 à 2020. En effet, c’est lors des dernières élections municipales que le Parti socialiste a pris le contrôle de cette dernière, avec l’élection de Mathieu Hanotin.

Dans leur communiqué, LFI, le PCF et la Seine-Saint-Denis au cœur indiquent vouloir mettre fin à «six années d'une gestion qui n'a rien à envier au macronisme, à mille lieues des besoins réels des habitants».

Toutefois, le maire sortant, Mathieu Hanotin, n’a pas dit son dernier mot et peut compter sur diverses composantes de la gauche radicale, qui l'érigent régulièrement en modèle.

Cette alliance dionysienne ne signifie néanmoins pas une union plus globale de la France insoumise et du Parti communiste. En effet, à La Courneuve, ville voisine de Saint-Denis, LFI tentera une alliance avec les Écologistes pour renverser la mairie communiste.