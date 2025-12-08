Rappel de produit : attention, ces gourdes pour enfants vendues chez Gifi présentent un risque d'étouffement

Trois modèles de gourdes pour enfants en forme d’animaux commercialisés dans toutes les enseignes Gifi font l'objet d'un rappel massif en raison de leur bouchon détachable qui pourrait provoquer un étouffement en cas d'ingestion.

Attentions aux plus petits. Depuis le vendredi 5 décembre dernier, le groupe Gifi diffusion a lancé une procédure de rappel dans tout le pays de gourdes pour enfants de la marque G à cause d'un risque d'étouffement dû au capuchon de protection détachable.

Les produits concernés, vendus entre le 16 mars 2020 le 4 décembre 2025, sont trois modèles distincts : un en forme de cochon rose, un autre en forme de lion jaune et un dernier en forme de grenouille verte.

#RappelProduit 545580 GOURDE ENFANT - MARQUE G Risques : Étouffement Motif : Risque d'ingestion dû au capuchon de protection détachable https://t.co/8bMY323dM6pic.twitter.com/RfAvSk68k2 — RappelConso (@RappelConso) December 5, 2025

Un remboursement possible

Conditionnées dans un emballage en plastique transparent, ces gourdes possédaient le code article international 3491955455804.

Selon le site Rappel Conso, elles ont un bouchon blanc et un crochet métallique susceptibles de se détacher, et donc d'être avalés par les plus jeunes, risquant de les blesser ou même provoquer un étouffement.

Les consommateurs possédant ces gourdes sont invités à cesser de les utiliser et à les rapporter en magasin jusqu'au dimanche 4 janvier 2026 pour obtenir un remboursement. Pour toute question, contactez ce numéro : 05.53.40.54.54.