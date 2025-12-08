Tempête Bram, «un danger mortel» selon les météorologistes : à quoi s’attendre en France et en Europe ?

Après le passage de Davide, c'est au tour de la tempête Bram d'arriver en Europe. Elle pourrait provoquer des perturbations majeures dans le nord du continent et sur l'ouest de la France, dès ce mardi.

Une nouvelle tempête va sévir. Si la France s'apprête à vivre une semaine particulièrement douce pour la saison au niveau des températures, la tempête Bram pourrait venir perturber l'ouest du pays.

Alors que la tempête Davide a engendré des perturbations sur les zones côtières ce week-end, cette nouvelle tempête pourrait faire de même ce mardi. Selon Météo-France, des vents à près de 100 km/h sont annoncés sur le littoral Atlantique, notamment en Bretagne, à Ouessant et sur l'Île-de-Sein. Ceux-ci devraient être particulièrement intenses en matinée et perdre en puissance au fil de la journée.

Deux départements en vigilance jaune «vagues-submersion»

Dans ce contexte, les départements du Finistère et du Morbihan ont été placés en vigilance jaune «vagues-submersion» par Météo-France pour la journée de ce mardi 9 décembre : «À la mi-journée, une perturbation aborde la Bretagne en lien avec la tempête Bram qui touche l’Irlande. Le vent se renforce et les pluies sont copieuses l’après-midi», précise l'agence nationale de météorologie.

#StormBram brings a widely wet and windy start to the day on Tuesday ⚠️



Heavy spells of rain will spread northwards through the morning, with the strongest winds expected along western coasts 🌧️🌬️ pic.twitter.com/KV3Pguyxyv — Met Office (@metoffice) December 8, 2025

Mais ce sont les îles britanniques qui risquent de souffrir le plus de cette tempête. Comme l'annonce le Met Office (institut national britannique), «des vents très violents et des fortes pluies» sont attendues sur l'ensemble du Royaume-Uni, particulièrement en Irlande.

Quatre alertes «amber» ont ainsi été annoncées par le Met, signifiant que des dégâts importants étaient anticipés face aux pluies diluviennes et aux bourrasques importantes attendues. Ce niveau d'alerte met en garde quant à une possibilité de transports suspendus, de routes barrées et même de «risque pour la vie».

© gov.uk

Au total, 38 régions britanniques ont été placées en alerte rouge, incitant les résidents concernés à «agir au plus vite».

The River Ouse is flooding, adjacent parts of #York are in serious trouble (again). They won’t be the only ones as #StormBram does his stuff with high winds & heavy rain, precisely in the way that impacts from climate change are predicted to increase & spread. pic.twitter.com/IB2KhuWoRY — BWS/Jim NR Dale (@BritWeatherSvs) December 9, 2025

Des images impressionnantes d'inondations, notamment dans la région de York, en Irlande, font d'ailleurs déjà le tour des réseaux sociaux.