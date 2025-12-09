Le budget de la Sécurité sociale est adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale après 106h de débat, soit le temps de débat le plus long depuis la création du PLFSS en 1996.
Je veux saluer l’engagement et le travail des députés qui, à force d'écoute et de dialogue, ont… pic.twitter.com/5t6BVGzK8t
— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) December 9, 2025
La CFDT a salué mardi soir l'adoption du projet de loi budget de la sécurité sociale par l'Assemblée en y voyant "un nouveau pas franchi vers la suspension de la réforme des retraites", tandis que "la bataille continue" pour la CGT.
"La CFDT souligne le sens des responsabilités des députés ayant permis cette adoption", selon un communiqué publié juste après un vote très serré des députés.
Pour le premier syndicat français, "ce vote consolide ce pilier des institutions républicaines qu’est la Sécurité sociale, dans un contexte politique et social marqué par une grande fragilisation de la société française".
"Certaines mesures, parmi les plus injustes, ont été supprimées ou atténuées, tandis que les moyens alloués à la branche maladie ont été accrus avec réalisme", juge la CFDT.
Ce soir, un budget de la Sécurité sociale de punition et de taxation a été voté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, grâce à l’alliance des socialistes et des macronistes, mais aussi grâce au soutien bienveillant, évidemment coordonné avec le Premier ministre, des députés…
— Jordan Bardella (@J_Bardella) December 9, 2025
"Cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même", a commenté le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, après l'adoption en nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale, au terme d'un long suspense.
"Nous avons cherché à être utiles aux Français et aux Français, et je crois que nous n'avons trahi personne", a ajouté M. Faure, alors que la France insoumise accuse les socialistes d'avoir "changé d'alliance" pour "s'allier avec la Macronie", en votant pour le texte. Le député de Seine-et-Marne a invité le gouvernement à adopter "la même approche", s'il souhaite faire passer son budget de l'Etat.
Le patron de LR Bruno Retailleau a dénoncé mardi "un budget qui n'est pas bon pour la France" et qui ne répond pas aux "convictions" de la droite, même si 18 députés de son parti ont approuvé celui de la Sécurité sociale pour 2026.
"Je persiste à dire que ce n'est pas un bon budget pour la France", a déclaré à la presse le président des Républicains à son arrivée au repas de Noël de la fédération des Yvelines du parti. "Ce ne sont pas nos convictions ni nos propositions", a-t-il ajouté.
L’Assemblée nationale vient d’adopter le budget de la sécurité sociale. Nous nous sommes battus tout au long des débats pour l’améliorer : suppression de hausses d’impôts, retour de la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires, revalorisation des retraites… Ce texte…
— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) December 9, 2025
Le PLFSS socialiste invotable selon Bruno Retailleau passe avec les 18 voix du groupe DR de Laurent Wauquiez
Après s’être allié avec la macronie, M.Wauquiez est maintenant totalement inféodé au socialistes et écologistes
Un naufrage. Quel tristesse pour les militants LR trahis
— Eric Ciotti (@eciotti) December 9, 2025
Les trois parties du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 – recettes, dépenses, et compte de l’année en cours – ont été adoptées librement, après un débat exigeant, sans 49-3, une première depuis 2022. Ce soir, l’Assemblée nationale a confirmé ce…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 9, 2025
Les députés ont adopté mardi de justesse le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, une victoire majeure pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui gagne son pari dans une Assemblée sans majorité et sans avoir utilisé le 49.3.
La chambre basse a adopté le texte, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, par 247 voix contre 234. Après un dernier passage au Sénat, il devra revenir une dernière fois à l'Assemblée pour être adopté définitivement.
🔴🏛️ [ALERTE INFO] Les députés adoptent le projet de budget de la Sécurité sociale (247 voix "pour", 234 voix "contre").
➡️ Après ce vote en nouvelle lecture, le texte va retourner au Sénat, puis revenir à l'Assemblée en vue d'une adoption définitive. #DirectAN#PLFSS2026pic.twitter.com/kLapRBLSWx
— LCP (@LCP) December 9, 2025
L'Assemblée nationale a adopté largement mardi la partie "dépenses" du budget de la sécurité sociale, une nouvelle étape franchie avant un vote incertain sur l'ensemble du texte, prévu en début de soirée.
227 députés ont voté pour, et 86 contre cette partie qui prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites. Les députés avaient auparavant adopté un amendement du gouvernement portant à 3% la hausse des dépenses d'assurance maladie (Ondam), au lieu de 2%, proposé par le gouvernement pour tenter d'arracher une majorité sur le texte.
A l'approche d'un scrutin crucial à l'Assemblée nationale sur le projet de budget de la Sécurité sociale, le groupe Ecologiste et social, dont le vote pourrait être décisif, a décidé de s'abstenir, a appris l'AFP mardi auprès du groupe.
"Le groupe dans sa grande majorité s'abstiendra", a confirmé dans la foulée sa présidente Cyrielle Chatelain. Les députés écologistes oscillaient pour la plupart entre un vote contre et une abstention sur ce texte, estimant à la fois les recettes insuffisantes pour abonder les caisses de la Sécu, et les investissements trop bas pour couvrir la hausse naturelle des besoins notamment à l'hôpital. Si le scrutin reste potentiellement serré, un vote contre de l'ensemble du groupe écologiste aurait presque condamné le texte.
Les députés ont adopté le rétablissement de l'Ondam (Objectif national de dépenses d'assurance maladie) dans le texte du PFLSS, à quelques heures seulement du vote du budget de la Sécu.
Dans le détail, 259 députés ont voté pour et 64 contre. L'amendement prévoit une hausse de 3% des dépenses de l'Assurance maladie
Lors de la session de questions au gouvernement, la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain a dénoncé «un chantage au vote », mettant en avant qu'un «conseiller» de Matignon a appelé des députés écologistes ce mardi, faisant «un lien entre l'absence de vote du budget de la Sécu et la définition des objectifs d'énergies renouvelables».
Face à cette interpellation, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué : «Suite à votre saisine hier, j’ai mené une enquête interne pour savoir ce qui s’est passé. Un groupe d’intérêt a tenté de s’immiscer dans les discussions. (...) J’ai décidé de saisir la justice».
«Je tiens à démentir cette rumeur : il n’y a pas de moratoire sur les énergies renouvelables», a-t-il par ailleurs ajouté.
Le Parti socialiste a confirmé ce mardi voter en faveur du PLFSS.
«Ce projet de budget de la Sécurité sociale n’est pas parfait, nous aurions aimé aller plus loin mais c’est un compromis. Le groupe socialiste a décidé de voter pour le PLFSS», a indiqué la députée socialiste Mélanie Thomin.
«Je peux vous affirmer que 90% de nos députés vont voter pour», a ajouté le député PS Romain Eskenazi.
«Le groupe votera pour le PFLSS à quelques exceptions qui s’abstiendront. Nous voulons doter la France d’un budget pour la Sécurité sociale. La question n’est plus de savoir si on adhère à ce texte mais de savoir faire le choix responsable», a déclaré ce mardi la députée LIOT Constance de Pélichy.
Le président du groupe GDR (Gauche démocrate et républicaine),Stéphane Peu, a indiqué que son «groupe votera très majoritairement contre ce PFLSS.»
Dans le détail, Stéphane Peu a indiqué : «Je dis très majoritairement puisque sur dix-sept membres, il y aura trois abstentions et quatorze votes contre».
Le communiste a justifié ce rejet global au regard du texte «arrivé en débat, qui était celui de François Bayrou tel qu’il était à l'origine, hormis les deux jours fériés».
La cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a confirmé ce mardi que son groupe voterait contre le PFLSS.
«Évidemment, le groupe insoumis dans son intégralité votera contre ce budget de la Sécu (…) Je le dis très solennellement, aucun député qui se dit de gauche ne peut accepter ce texte», a-t-elle déclaré.
La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon appelle à "absolument" voter le budget de la Sécurité sociale qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023.
"Il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget parce qu'il y a la suspension de la réforme des retraites (...) ça concerne des centaines de milliers de personnes qui pourraient partir plus tôt. Il faut pouvoir répondre à cette attente sociale qui est extrêmement forte", a déclaré mardi matin sur France Info Marylise Léon.
Les députés écologistes, dont le vote est crucial, pourraient s'abstenir lors du scrutin mardi en deuxième lecture du projet de budget de la Sécurité sociale si le gouvernement confirme dans l'hémicycle certains engagements, a indiqué la présidente de leur groupe Cyrielle Chatelain.
Le projet de budget de la Sécu pour 2026, qui sera soumis mardi au vote des députés, prévoit un déficit de la Sécurité sociale de 19,6 milliards d'euros en 2026, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, sur France Info. "On est à 19,6 milliards de déficit, avec des dépenses d'assurance maladie (Ondam, ndlr) augmentées de 3%", contre 17,6 milliards dans la version initiale déposée par le gouvernement, a indiqué la ministre.
«Sans les socialistes, c’est impossible de faire voter ce texte», insiste Charles de Courson, député LIOT de la Marne, dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/wvlgKV1I4u
— CNEWS (@CNEWS) December 9, 2025
Le député LIOT de la Marne Charles de Courson, à propos du vote du budget : «Il vaut mieux voter pour, que voter contre, sinon on va vers le chaos», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/3bo9Zuj1fQ
— CNEWS (@CNEWS) December 9, 2025
Interrogé sur RTL, l'ancien président redevenu député, François Hollande a indiqué qu'il voterait pour le budget de la Sécurité sociale. Il a également appelé ses alliés à voter le texte. "Et si vous ne voulez pas voter le texte parce que vous avez des réserves, abstenez-vous», a-t-il ajouté.
#PLFSS : "Je vais voter pour, c'est un vote qui consacre une négociation"@fhollande dans #RTLMatin face à @ThomasSottopic.twitter.com/iDVjbjS6Va
— RTL France (@RTLFrance) December 9, 2025
A l'inverse d'Olivier Faure, Edouard Philippe a appelé les députés Horizons à s'abstenir, sans pour autant voter contre le texte.
Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a appelé hier ses députés à voter en faveur du texte.
Les députés vont voter en faveur ou contre le texte amendé du Budget de la Sécurité sociale 2026.