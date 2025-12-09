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En directBudget de la Sécu : un texte «de punition et de taxation a été voté» à l'Assemblée nationale, estime Jordan Bardella

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'Assemblée nationale a adopté de justesse le budget de la Sécurité sociale pour 2026. 247 députés ont voté pour et 241 en sa défaveur. Après un dernier passage au Sénat, il devra revenir une dernière fois devant l'Hémicycle pour être adopté définitivement. Suivez notre direct.
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«Notre institution s’en trouve honorée, et les Français attendaient précisément cette capacité à nous entendre», salue Yaël Braun-Pivet après le vote du budget de la Sécu
La CFDT salue «un nouveau pas» vers la suspension de la réforme des retraites

La CFDT a salué mardi soir l'adoption du projet de loi budget de la sécurité sociale par l'Assemblée en y voyant "un nouveau pas franchi vers la suspension de la réforme des retraites", tandis que "la bataille continue" pour la CGT.

"La CFDT souligne le sens des responsabilités des députés ayant permis cette adoption", selon un communiqué publié juste après un vote très serré des députés.

Pour le premier syndicat français, "ce vote consolide ce pilier des institutions républicaines qu’est la Sécurité sociale, dans un contexte politique et social marqué par une grande fragilisation de la société française".

"Certaines mesures, parmi les plus injustes, ont été supprimées ou atténuées, tandis que les moyens alloués à la branche maladie ont été accrus avec réalisme", juge la CFDT.

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Un texte «de punition et de taxation a été voté» à l'Assemblée nationale, estime Jordan Bardella
Déclaration
Le patron du PS, Olivier Faure, salue une victoire du «Parlement» après l'adoption du budget de la Sécu

"Cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même", a commenté le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, après l'adoption en nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale, au terme d'un long suspense.

"Nous avons cherché à être utiles aux Français et aux Français, et je crois que nous n'avons trahi personne", a ajouté M. Faure, alors que la France insoumise accuse les socialistes d'avoir "changé d'alliance" pour "s'allier avec la Macronie", en votant pour le texte. Le député de Seine-et-Marne a invité le gouvernement à adopter "la même approche", s'il souhaite faire passer son budget de l'Etat.

Déclaration
Bruno Retailleau dénonce un «budget qui n'est pas bon pour la France»

Le patron de LR Bruno Retailleau a dénoncé mardi "un budget qui n'est pas bon pour la France" et qui ne répond pas aux "convictions" de la droite, même si 18 députés de son parti ont approuvé celui de la Sécurité sociale pour 2026.

"Je persiste à dire que ce n'est pas un bon budget pour la France", a déclaré à la presse le président des Républicains à son arrivée au repas de Noël de la fédération des Yvelines du parti. "Ce ne sont pas nos convictions ni nos propositions", a-t-il ajouté. 

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«Ce texte n’est ni parfait, ni idéal. C’est un moindre mal», défend Laurent Wauquiez
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«Après s’être allié avec la macronie, Laurent Wauquiez est maintenant totalement inféodé aux socialistes et écologistes», fustige Eric Ciotti
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«Cette majorité de responsabilité montre que le compromis n’est pas un slogan», se félicite Sébastien Lecornu
Alerte
L'Assemblée nationale adopte de justesse le budget de la Sécurité sociale

Les députés ont adopté mardi de justesse le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, une victoire majeure pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui gagne son pari dans une Assemblée sans majorité et sans avoir utilisé le 49.3.

La chambre basse a adopté le texte, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, par 247 voix contre 234. Après un dernier passage au Sénat, il devra revenir une dernière fois à l'Assemblée pour être adopté définitivement.

L'Assemblée adopte la partie dépenses du budget de la Sécu, avant un vote sur l'ensemble du texte

L'Assemblée nationale a adopté largement mardi la partie "dépenses" du budget de la sécurité sociale, une nouvelle étape franchie avant un vote incertain sur l'ensemble du texte, prévu en début de soirée.

227 députés ont voté pour, et 86 contre cette partie qui prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites. Les députés avaient auparavant adopté un amendement du gouvernement portant à 3% la hausse des dépenses d'assurance maladie (Ondam), au lieu de 2%, proposé par le gouvernement pour tenter d'arracher une majorité sur le texte.

Alerte
Le groupe écologiste «s'abstiendra» lors du vote du budget de la Sécurité sociale

A l'approche d'un scrutin crucial à l'Assemblée nationale sur le projet de budget de la Sécurité sociale, le groupe Ecologiste et social, dont le vote pourrait être décisif, a décidé de s'abstenir, a appris l'AFP mardi auprès du groupe.

"Le groupe dans sa grande majorité s'abstiendra", a confirmé dans la foulée sa présidente Cyrielle Chatelain. Les députés écologistes oscillaient pour la plupart entre un vote contre et une abstention sur ce texte, estimant à la fois les recettes insuffisantes pour abonder les caisses de la Sécu, et les investissements trop bas pour couvrir la hausse naturelle des besoins notamment à l'hôpital. Si le scrutin reste potentiellement serré, un vote contre de l'ensemble du groupe écologiste aurait presque condamné le texte.

Alerte
La hausse de 3% des dépenses de l'Assurance maladie adoptée dans le texte du PLFSS

Les députés ont adopté le rétablissement de l'Ondam (Objectif national de dépenses d'assurance maladie) dans le texte du PFLSS, à quelques heures seulement du vote du budget de la Sécu.

Dans le détail, 259 députés ont voté pour et 64 contre. L'amendement prévoit une hausse de 3% des dépenses de l'Assurance maladie

La présidente des députés écologistes Cyrielle Chatelain dénonce un «chantage au vote» pour le PFLSS

Lors de la session de questions au gouvernement, la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain a dénoncé «un chantage au vote », mettant en avant qu'un «conseiller» de Matignon a appelé des députés écologistes ce mardi, faisant «un lien entre l'absence de vote du budget de la Sécu et la définition des objectifs d'énergies renouvelables».

Face à cette interpellation, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué : «Suite à votre saisine hier, j’ai mené une enquête interne pour savoir ce qui s’est passé. Un groupe d’intérêt a tenté de s’immiscer dans les discussions. (...) J’ai décidé de saisir la justice». 

«Je tiens à démentir cette rumeur : il n’y a pas de moratoire sur les énergies renouvelables», a-t-il par ailleurs ajouté. 

Déclaration
«Ce projet de budget de la Sécurité sociale n’est pas parfait mais c’est un compromis», estime la socialiste Mélanie Thomin

Le Parti socialiste a confirmé ce mardi voter en faveur du PLFSS. 

«Ce projet de budget de la Sécurité sociale n’est pas parfait, nous aurions aimé aller plus loin mais c’est un compromis. Le groupe socialiste a décidé de voter pour le PLFSS», a indiqué la députée socialiste Mélanie Thomin.

«Je peux vous affirmer que 90% de nos députés vont voter pour», a ajouté le député PS Romain Eskenazi.

Déclaration
«Nous voulons doter la France d’un budget pour la Sécurité sociale», indique la députée LIOT Constance de Pélichy

«Le groupe votera pour le PFLSS à quelques exceptions qui s’abstiendront. Nous voulons doter la France d’un budget pour la Sécurité sociale. La question n’est plus de savoir si on adhère à ce texte mais de savoir faire le choix responsable», a déclaré ce mardi la députée LIOT Constance de Pélichy.

Déclaration
«Notre groupe votera très majoritairement contre ce PFLSS», annonce Stéphane Peu, président du groupe GDR

Le président du groupe GDR (Gauche démocrate et républicaine),Stéphane Peu, a indiqué que son «groupe votera très majoritairement contre ce PFLSS.»

Dans le détail, Stéphane Peu a indiqué : «Je dis très majoritairement puisque sur dix-sept membres, il y aura trois abstentions et quatorze votes contre». 

Le communiste a justifié ce rejet global au regard du texte «arrivé en débat, qui était celui de François Bayrou tel qu’il était à l'origine, hormis les deux jours fériés». 

Déclaration
Mathilde Panot : «Évidemment le groupe insoumis dans son intégralité votera contre ce budget de la Sécu»

La cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a confirmé ce mardi que son groupe voterait contre le PFLSS. 

«Évidemment, le groupe insoumis dans son intégralité votera contre ce budget de la Sécu (…) Je le dis très solennellement, aucun député qui se dit de gauche ne peut accepter ce texte», a-t-elle déclaré. 

Déclaration
Marylise Léon (CFDT) appelle à "absolument" voter le budget de la Sécu

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon appelle à "absolument" voter le budget de la Sécurité sociale qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023. 

"Il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget parce qu'il y a la suspension de la réforme des retraites (...) ça concerne des centaines de milliers de personnes qui pourraient partir plus tôt. Il faut pouvoir répondre à cette attente sociale qui est extrêmement forte", a déclaré mardi matin sur France Info Marylise Léon.

Les députés écologistes pourraient s'abstenir

Les députés écologistes, dont le vote est crucial, pourraient s'abstenir lors du scrutin mardi en deuxième lecture du projet de budget de la Sécurité sociale si le gouvernement confirme dans l'hémicycle certains engagements, a indiqué la présidente de leur groupe Cyrielle Chatelain.

Le projet de budget prévoit un déficit de 19,6 milliards en 2026

Le projet de budget de la Sécu pour 2026, qui sera soumis mardi au vote des députés, prévoit un déficit de la Sécurité sociale de 19,6 milliards d'euros en 2026, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, sur France Info. "On est à 19,6 milliards de déficit, avec des dépenses d'assurance maladie (Ondam, ndlr) augmentées de 3%", contre 17,6 milliards dans la version initiale déposée par le gouvernement, a indiqué la ministre.

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«Sans les socialistes, c’est impossible de faire voter ce texte», martèle le député LIOT Charles de Courson
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«Il vaut mieux voter pour, que voter contre, sinon on va vers le chaos», souligne Charles de Courson sur CNEWS
Déclaration
François Hollande appelle ses alliés à voter le budget de la Sécu

Interrogé sur RTL, l'ancien président redevenu député, François Hollande a indiqué qu'il voterait pour le budget de la Sécurité sociale. Il a également appelé ses alliés à voter le texte. "Et si vous ne voulez pas voter le texte parce que vous avez des réserves, abstenez-vous», a-t-il ajouté. 

Edouard Philippe appelle ses députés à l'abstention

A l'inverse d'Olivier Faure, Edouard Philippe a appelé les députés Horizons à s'abstenir, sans pour autant voter contre le texte. 

Olivier Faure demande au PS de voter le texte

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a appelé hier ses députés à voter en faveur du texte. 

Le texte au vote ce mardi

Les députés vont voter en faveur ou contre le texte amendé du Budget de la Sécurité sociale 2026. 

BudgetHorizonsPolitiqueParti socialiste

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