La CFDT salue «un nouveau pas» vers la suspension de la réforme des retraites

La CFDT a salué mardi soir l'adoption du projet de loi budget de la sécurité sociale par l'Assemblée en y voyant "un nouveau pas franchi vers la suspension de la réforme des retraites", tandis que "la bataille continue" pour la CGT.

"La CFDT souligne le sens des responsabilités des députés ayant permis cette adoption", selon un communiqué publié juste après un vote très serré des députés.

Pour le premier syndicat français, "ce vote consolide ce pilier des institutions républicaines qu’est la Sécurité sociale, dans un contexte politique et social marqué par une grande fragilisation de la société française".

"Certaines mesures, parmi les plus injustes, ont été supprimées ou atténuées, tandis que les moyens alloués à la branche maladie ont été accrus avec réalisme", juge la CFDT.