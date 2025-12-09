«La gauche, qui n'a fait que 5 ou 6% à la dernière présidentielle, arrive à influencer le budget, c'est un dévoiement de la démocratie», critique Eric Naulleau

«La gauche, qui n'a fait que 5 ou 6% à la dernière présidentielle, arrive à influencer le budget, c'est un dévoiement de la démocratie», a critiqué le journaliste Eric Naulleau, ce mardi sur CNEWS, au sujet des concessions que le gouvernement a accordé au Parti socialiste et aux écologistes lors de l'élaboration du Budget 2026.