Masculinisme, conclave, submersion… Voici les dix mots les plus recherchés en 2025 sur le site du Robert

L'éditeur Le Robert a dévoilé la liste des dix mots dont la recherche a le plus progressé sur son site en 2025. De «masculinisme», à «wesh» en passant par «entrisme», ce millésime 2025 est plus que jamais marqué par l'actualité.

Un palmarès éclectique. Chaque année, le dictionnaire en ligne «Le Robert» publie la liste des dix mots ayant connu la plus forte hausse de consultation sur son site internet. Si certains sont connus de tous, d’autres ont été révélés au grand public en marquant l’actualité, à la suite d’un événement ou d’une déclaration publique, suscitant l’intérêt des habitués du Robert.

Cette année, le mot «masculinisme» est celui dont la consultation a le plus augmenté avec un bond de 800% sur un an. Porté par des influenceurs populaires sur les réseaux sociaux, ce mouvement hétérogène prône un retour à des valeurs traditionnelles. Le débat sur cette mouvance a été notamment relancé au printemps par la série Netflix «Adolescence», sur un jeune de 13 ans baignant dans l'idéologie masculiniste accusé du meurtre d’une camarade de classe.

«Wesh» et «submersion»

Arrive ensuite le mot conclave. Là encore rien d'étonnant au vu de l'actualité de cette année 2025. Le dico du Robert parle «d'année exceptionnelle» pour ce mot. Il faut dire qu'il a été d'abord au cœur des discussions lors de la réforme des retraites en France au début de l'année, puis lorsqu'il a fallu désigner un nouveau pape après la mort de François le 21 avril.

Le mot «wesh», un terme multi-usage qui sert à interroger et à saluer, complète le podium. Les mots «eugénisme», «entrisme», «séditieux», «submersion» et «vassal» ont également connu des hausses notables de consultation. Enfin, le mot désuet «gougnafier» a connu un bref coup de projecteur. En juin au Sénégal, un haut responsable a utilisé ce terme pour critiquer l'actuel président Bassirou Diomaye Faye.