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Parents juifs intoxiqués par une nourrice : «On est face à un antisémitisme d’intimité», dénonce l'avocat de la famille

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’avocat de la famille victime de la nourrice suspectée d'être antisémite maître Sacha Ghozlan était invité de La Matinale sur CNEWS ce mardi 9 décembre. «Ce qui est singulier dans ce dossier, c’est qu’on est face à un antisémitisme d’intimité», a-t-il souligné. Cette personne est jugée pour avoir intoxiquée les parents de confession juive d'un enfant qu'elle gardait, avec des produits ménagers. 

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