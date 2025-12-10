Municipales à Paris : le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel souhaite tripler le nombre de policiers

Candidat Horizons à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel a dévoilé ce mercredi son «plan sécurité» pour la capitale. Celui-ci prévoit le triplement des policiers municipaux, qui seront armés, la création d'une brigade de drones et le déploiement de la vidéoprotection algorithmique.

Des mesures pour lutter contre l’insécurité dans la capitale. Ce mercredi, Pierre-Yves Bournazel a présenté «son plan sécurité» pour la mairie de Paris. Le candidat Horizons, soutenu par Renaissance, a dressé le constat d'une ville où «prolifèrent les incivilités, la petite délinquance et l'insécurité».

Celui-ci a ainsi souhaité porter «de 2.200 à 6.000» le nombre de policiers municipaux parisiens, qui seront armés de pistolets. Ces nouveaux postes, nécessitant une enveloppe de 100 millions d'euros par an, seront financés par le non-remplacement de départs à la retraite de personnels de bureau.

Les agents seront opérationnels 24h/24 et 7j/7 avec un numéro de téléphone dédié, comme déjà actuellement. Pour fidéliser les agents, ces derniers bénéficieront d'un accès prioritaire au logement social.

Davantage de prérogatives

Pierre-Yves Bournazel a également défendu l'élargissement des prérogatives des policiers en s'appuyant sur le projet de loi qui sera examiné à partir du 28 janvier au Sénat. Parmi ses autres propositions, Pierre-Yves Bournazel souhaite poursuivre l'expérience menée lors des Jeux olympiques en créant une brigade de drones commune avec la préfecture de police.

Il s'agira de faire de la veille à certains «endroits clés» pour alerter les centres de commandement, mais aussi d'aider les patrouilles à intervenir, à l'instar de ce qui se fait à San Francisco, le tout «sous le contrôle de la Commission nationale informatique et libertés» (Cnil).

Le candidat aux municipales de mars 2026 envisage aussi d'expérimenter la vidéosurveillance algorithmique, également utilisée pendant les JO, pour la généraliser aux 4.000 caméras actuelles. L'objectif étant de repérer automatiquement certaines infractions.