Noël 2025 : soleil dans les terres, pluie sur la côte, quelques flocons… Quel temps fera-t-il les 24 et 25 décembre ?

Météo-France a publié ses prévisions pour le mercredi 24 et le jeudi 25 décembre. Noël s'annonce plutôt mitigé avec une alternance entre averses et éclaircies, et une possibilité d'observer quelques flocons.

Aura-t-on droit à un Noël blanc cette année ? D'après les premières prévisions de Météo-France, la réponse est plutôt non. Si les météorologues s'accordent pour prévoir un retour du froid, il ne devrait pas être suffisant pour observer autre chose que de la pluie, sauf peut-être en plaine. En effet, des averses de neige pourraient se produire en plaine, dans plusieurs régions, dans la nuit du 24 au 25 décembre, sur un axe allant de l’est de la Bretagne à la région lyonnaise.

Un 24 décembre nuageux

Pour le mercredi 24 décembre, Météo France prévoit un temps mitigé avec un large voile nuageux sur l'ensemble du pays dans la matinée, avant que le ciel ne se dégage, notamment sur la moitié nord, au fil de la journée. De la pluie est attendue sur le pourtour méditerranéen.

Le froid sera bien au rendez-vous, sauf dans le sud du pays, avec des températures comprises entre 1 et 13 °C le matin, 0 et 14 °C pour le reste de la journée. Il fera néanmoins particulièrement doux à Ajaccio (11 °C), Nice (13 °C) ou encore Marseille (13 °C).

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Un 25 décembre sous le soleil, de la neige en plaine

Pour la journée du jeudi 25 décembre, le soleil fera son grand retour sur une large partie du territoire, notamment au nord, se découvrant au fil de la journée et repoussant la pluie dans l'extrême sud, des Pyrénées jusqu'aux Alpes.

Côté températures, il fera toujours assez frais sur la moitié nord et relativement doux sur la moitié sud, notamment autour de la Méditerranée. Il fera ainsi 4 °C à Paris, Lyon et Bordeaux, 3 °C a Strasbourg, 2 °C à Lille, 7 °C à Toulouse et 14 °C à Marseille.

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Quant à la neige, des averses de flocons pourraient se produire en plaine, dans plusieurs régions, dans la nuit du 24 au 25 décembre, sur un axe allant de l’est de la Bretagne à la région lyonnaise. Une variation d’un seul degré pourrait néanmoins tout changer.

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goutte froide

À noter que la France se trouve actuellement sous l’influence d’une goutte froide. C’est elle qui est susceptible de provoquer la neige, mais aussi de faire que finalement elle n’arrivera jamais.

Il s'agit d'une petite dépression située en altitude. Isolée des courants dominants, son comportement est difficilement prévisible. Elle peut se déplacer plus loin que prévu, s’assécher, se renforcer. L’incertitude domine. En fonction de son comportement, les flocons tomberont...ou pas.