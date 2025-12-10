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«Quand on voit le regain de popularité de Nicolas Sarkozy, on peut se poser la question d'un éventuel retour», avance Eric Revel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Quand on voit le regain de popularité de Nicolas Sarkozy, on peut se poser la question d'un éventuel retour, d'autant plus que la droite républicaine est un champ de ruine», a avancé le journaliste Eric Revel, ce mercredi sur CNEWS, en réaction à l'importante foule qui s'est déplacée pour saluer l'ancien président de la République à l'occasion de la sortie de son livre «Le Journal d'un prisonnier».

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