Abattage d'un troupeau en Ariège : «Les agriculteurs veulent seulement discuter, pas qu'on leur impose une doctrine sanitaire décidée depuis le ministère», analyse Jules Torres

«Les agriculteurs veulent seulement discuter, pas qu'on leur impose une doctrine sanitaire décidée depuis le ministère», a analysé le journaliste Jules Torres, ce jeudi sur CNEWS, au sujet d'une manifestation réunissant des centaines de membres de la profession en Ariège pour militer contre l'abattage d'un troupeau dont certains animaux sont atteints de la dermatose bovine.