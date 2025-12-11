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Abattage d'un troupeau en Ariège : «Pour l'Etat, ces petits agriculteurs ne comptent pas, on peut leur envoyer les gendarmes sans discuter avec eux», dénonce Vincent Roy

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Pour l'Etat, ces petits agriculteurs ne comptent pas, on peut leur envoyer les gendarmes sans discuter avec eux», a dénoncé le journaliste Vincent Roy, ce jeudi sur CNEWS, après les violences qui ont émaillé la manifestation d'éleveurs contre l'abattage d'un troupeau en Ariège, dans lequel la dermatose bovine a été détectée.

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