Abattage d'un troupeau en Ariège : «Pour l'Etat, ces petits agriculteurs ne comptent pas, on peut leur envoyer les gendarmes sans discuter avec eux», dénonce Vincent Roy

«Pour l'Etat, ces petits agriculteurs ne comptent pas, on peut leur envoyer les gendarmes sans discuter avec eux», a dénoncé le journaliste Vincent Roy, ce jeudi sur CNEWS, après les violences qui ont émaillé la manifestation d'éleveurs contre l'abattage d'un troupeau en Ariège, dans lequel la dermatose bovine a été détectée.