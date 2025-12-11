Manifestation contre l'abattage d'un troupeau en Ariège : «C'était horrible, nous avons été bombardés et aspergés de gaz lacrymogène», témoigne cet agriculteur

«C'était horrible à vivre, nous avons été bombardés et aspergés de gaz lacrymogène», a témoigné José Pérez, coprésident de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, ce jeudi sur CNEWS, après avoir manifesté devant une ferme en Ariège pour protester contre l'abattage d'un troupeau de bovins. «Nous sommes venus défendre l'agriculture française, mais nous avons été traités comme des moins que rien», a-t-il ajouté.