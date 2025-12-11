Mystérieuse épidémie dans un collège des Pyrénées-Orientales : où en est la situation ?

Vendredi 5 décembre et au cours du week-end qui a suivi, 400 élèves d'un collège des Pyrénées-Orientales ont souffert d'une gastro-entérite. Une dizaine de parents ont également été touchés. Des analyses ont été menées.

L'épidémie sous contrôle. Ce lundi 8 décembre, la maire du Soler, Armelle Revel-Fourcade, a indiqué que 400 élèves d'un collège des Pyrénées-Orientales ont souffert d'une gastro-entérite vendredi et au cours du week-end. «Dix élèves du collège Jules-Verne ont été malades. Ils ont commencé à avoir des vomissements, des maux de tête, des maux de ventre et on a commencé un peu à s'inquiéter», a expliqué l'édile, précisant que ces dix cas avaient été signalés à l'Agence régionale de santé (ARS).

Vendredi après-midi, «le principal a décidé d'évacuer le collège et l'ARS est venue faire des prélèvements d'eau», puis «vendredi soir à peu près une cinquantaine d'enfants sont allés aux urgences parce que la situation s'aggravait, et on avait à peu près 200 élèves malades», a précisé encore la maire.

Samedi, 13 collégiens ont été hospitalisés pour être réhydratés. Ce lundi, plus aucun d'entre eux n'était hospitalisé. «Sauf que depuis hier (dimanche), les parents d'enfants malades sont devenus malades. Depuis ce matin, on a énormément de parents qui nous informent qu'ils sont malades et qu'ils ont les mêmes symptômes», toujours d'après la maire du Soler.

Des prélèvements d'eau effectués

L'ARS a fait savoir que «les premiers résultats ne révèlent aucune conformité des échantillons d'eau, prélevés à plusieurs endroits, dans l'enceinte du collège et à proximité de celui-ci». La maire du Soler, bourg de 8.000 habitants près de Perpignan, a indiqué que des prélèvements supplémentaires sur les fontaines à eau de la cantine.

Ces derniers ont permis de déceler un norovirus, un virus très contagieux responsable notamment de la gastro-entérite.

Le collège a rouvert ce lundi matin, après avoir été «désinfecté». Une cellule de crise rassemblant ARS, gendarmerie, police municipale et Direction départementale de la protection des populations s'y est réunie.