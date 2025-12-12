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Dermatose : «L'Etat ne laissera aucun éleveur seul, nous indemniserons ceux qui sont touchés», garantit Annie Genevard

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'Etat ne laissera aucun éleveur seul, nous indemniserons ceux qui sont touchés», a garanti la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Annie Genevard, ce vendredi sur CNEWS, au sujet des agriculteurs dont les troupeaux de bovins seraient atteints par la dermatose. «Nous rembourserons les bêtes euthanasiées à la valeur marchande de l'animal, les pertes d'exploitation et la désinfection des bâtiments d'élevage», a-t-elle ajouté.

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