Jane Birkin : Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon inaugurent une passerelle au nom de leur mère à Paris

Une passerelle Jane Birkin a été inaugurée, ce samedi 13 décembre, à Paris, en hommage à la chanteuse et comédienne franco-britannique décédée en 2023, en présence de ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon.

Plus de deux ans après sa mort, Jane Birkin aura droit à une passerelle à son nom dans la ville où elle a vécu et passé ses derniers instants. C’est dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, à l'angle de la rue Léon Jouhaux, que l’on retrouve le pont qui enjambe le canal Saint-Martin et qui portera désormais le nom de l'actrice de renom franco-britannique.

«La passerelle Jane Birkin, c'est poétique, elle aurait tellement aimé», a déclaré, la voix étouffée par les sanglots, Charlotte Gainsbourg, venue assister à l’inauguration de la passerelle. Aux côtés de Lou Doillon et du petit-fils de Jane Birkin, Roman de Kermadec, elle a ensuite dévoilé la plaque qui surplombe les premières marches du pont et sur laquelle on peut lire : «Passerelle Jane Birkin (1946-2023) chanteuse, comédienne, réalisatrice».

Jane Birkin rejoint d’autres femmes artistes.

Jane Birkin, qui a tourné pour Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard ou James Ivory, rejoint ainsi huit autres comédiennes (Arletty, Michèle Morgan, Maria Schneider...) qui ont donné leurs noms aux passerelles au-dessus du canal Saint-Martin.

«Une petite constellation de femmes libres, d'artistes singulières», a commenté Alexandra Cordebard, la maire socialiste du 10ᵉ arrondissement, à l'origine de cette initiative. Jane Birkin «résonnera ici avec évidence au milieu de toutes ces personnalités», a-t-elle déclaré lors de la cérémonie.

