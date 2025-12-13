Météo : à quoi s'attendre ce week-end ?

Les températures douces se poursuivent sur l'ensemble du territoire ce week-end. Le ciel sera lui particulièrement gris.

Selon Météo-France, la France reste sous l’influence d’un puissant anticyclone. Une situation météo stable qui se traduit, comme depuis le début de la semaine, par des températures particulièrement élevées pour la saison. Dans l’après-midi, le mercure dépassera les 10 °C sur une grande partie du territoire.

Si la douceur est au rendez-vous, le soleil se montre plus discret. Le ciel demeure souvent chargé, sans pour autant apporter de précipitations. Des conditions néanmoins favorables pour flâner dans les marchés de Noël ou s’accorder une pause autour d’une boisson chaude.

Une grisaille qui persiste

Samedi matin, des bancs de brouillard concernent de nombreuses régions. Au fil de la journée, la grisaille persiste sur la moitié nord, à l’exception du littoral de la Manche où les éclaircies se font plus présentes. Plus au sud, le soleil domine globalement, malgré quelques passages nuageux attendus notamment du côté de Bordeaux et de Vichy.

Les températures matinales s’échelonnent entre 3 et 14 °C, avant de gagner quelques degrés dans l’après-midi. Il fera autour de 6 °C en Savoie, tandis que la Côte d’Azur et la Corse profiteront de pointes proches de 15 °C.

Dimanche débute sur le même schéma, avec du brouillard fréquent au nord du pays en matinée. Celui-ci se dissipera progressivement, laissant place à un ciel très nuageux sur l’extrême nord, avec quelques faibles gouttes possibles, tandis que le centre bénéficiera de timides éclaircies. Le sud conservera, lui, un temps largement ensoleillé, donnant une impression presque printanière.

Côté températures, le thermomètre indiquera environ 3 °C au lever du jour en Savoie et jusqu’à 6 °C dans l’après-midi. À Paris, les valeurs oscilleront entre 9 °C le matin et 10 °C plus tard. Nice et la Corse resteront les plus douces, avec 12 °C dès le matin et jusqu’à 15 °C en cours de journée.

Et pour la suite ? La douceur ne devrait pas s’estomper rapidement. D’après les premières tendances de Météo-France, une grande partie du continent européen devrait continuer à subir l’influence d’un flux inhabituellement doux au cours des prochains jours.