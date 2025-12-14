Vacances 2026 : ponts, jours fériés... Voici comment obtenir 39 jours de congés l'an prochain

Le calendrier 2026 offre de belles opportunités pour allonger ses vacances sans épuiser son compteur de congés. Grâce à des jours fériés bien placés et quelques ponts stratégiques, il est possible d’obtenir jusqu’à 39 jours de repos en ne posant que 10 jours. Voici le mode d’emploi.

L’année 2026 s’annonce particulièrement avantageuse pour les salariés français. Plusieurs jours fériés tombent un vendredi ou un lundi, créant des week-ends prolongés naturels. En combinant intelligemment ces dates avec quelques jours de congé, le total grimpe rapidement avec, jusqu’à, 39 jours de repos, en ne posant que 10 jours.

L’objectif est simple. Il s'agit de s’appuyer au maximum sur les jours fériés et les week-ends pour optimiser chaque congé posé. En France, chaque mois de travail effectif ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congé, soit 30 jours ouvrables (cinq semaines) sur une année complète. Le calendrier 2026 permet d’étirer ces congés sans entamer excessivement ce capital.

Dès janvier, un premier week-end rallongé est accessible. En posant le vendredi 2 janvier, vous profitez d’une pause de quatre jours, du mercredi 31 décembre au soir jusqu’au lundi 5 janvier au matin. Un seul jour posé pour une vraie coupure.

Printemps : Pâques et les ponts de mai en ligne de mire

Le lundi de Pâques, le 6 avril, offre une première occasion de souffler. En posant le vendredi 3 avril, vous bénéficiez d’un week-end de quatre jours. Le mois de mai est le véritable terrain de jeu. En 2026, le 1er mai et le 8 mai tombent tous deux un vendredi. En posant uniquement les jeudis précédents, vous obtenez à chaque fois quatre jours consécutifs de repos. Une stratégie idéale pour multiplier les pauses sans poser une semaine entière.

La fête nationale tombe un mardi. En posant le lundi 13 juillet, vous profitez de quatre jours de repos. Pour une coupure plus longue, quatre jours posés dans la semaine permettent d’enchaîner jusqu’à neuf jours consécutifs, du samedi 11 au dimanche 19 juillet.

Si le 1ᵉʳ novembre tombe un dimanche et ne peut pas être valorisé, le 11 novembre, un mercredi, reste intéressant. En posant quatre jours, du lundi 9 au vendredi 13 novembre, vous obtenez neuf jours de repos d’affilée, du samedi 7 au dimanche 15 novembre.

Le bilan : 39 jours de repos en posant 10 jours

Noël tombe un vendredi en 2026. En posant quatre jours, du lundi 21 au jeudi 24 décembre, vous profitez de neuf jours consécutifs de repos, du samedi 19 au dimanche 27 décembre. Une conclusion idéale pour l’année.

En ciblant les bonnes dates et en privilégiant les ponts, le calendrier 2026 permet d’atteindre jusqu’à 39 jours de vacances pour seulement 10 jours posés. Une optimisation précieuse pour profiter davantage de l’année sans sacrifier son solde de congés.