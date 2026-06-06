Pour relancer la fréquentation cet été, cette ville offre 50 euros d’essence aux vacanciers

Pour attirer davantage de vacanciers cet été, les Vallées de Gavarnie (Hautes-Pyrénées) ont lancé une opération originale destinée aux 100 premiers visiteurs qui réserveront un séjour sur place.

Alors que la saison estivale démarre, une destination des Hautes-Pyrénées a décidé de miser sur un coup de pouce bien concret pour attirer les vacanciers. À la clé : 50 euros de carburant offerts aux premiers visiteurs qui réserveront un séjour sur place.

«Et si cet été, vous faisiez le plein ?». Derrière ce slogan, l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie espère convaincre les vacanciers encore hésitants. Depuis le 29 mai, cette dernière propose une carte carburant de 50 euros aux 100 premiers voyageurs réservant au moins deux nuits dans l’un de ses hébergements partenaires entre le 1er juin et le 31 juillet 2026.

Une opération qui intervient après un printemps particulièrement compliqué pour les professionnels du tourisme locaux. Comme le rapporte La Vie Économique du Sud Ouest, une enquête réalisée après les vacances de Pâques a mis en lumière un net recul de l’activité. Près de deux professionnels sur trois estimaient leur fréquentation en baisse par rapport à l’an dernier, tandis que 73 % jugeaient la saison «décevante» ou «très décevante». La note globale de satisfaction dépassait à peine 3,56 sur 10.

Les perspectives pour les semaines suivantes ne se révélaient guère plus encourageantes. Plus de la moitié des professionnels interrogés se disaient insatisfaits des réservations attendues à la fin du mois de mai, et 45 % affichaient le même pessimisme pour juin. Parmi les principaux freins identifiés revenaient systématiquement les questions de budget, de pouvoir d’achat et surtout de coût du carburant.

Une aide remise après le séjour

Plutôt que d’accorder une réduction sur le prix des hébergements, l’agence touristique a choisi de cibler directement la dépense liée au déplacement. «Nous souhaitons venir en soutien à l’économie locale et à nos hébergeurs et, par ricochet, nous attendons des retours sur l’ensemble du territoire», a expliqué Myriam Poublan Belle, directrice de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, toujours auprès de nos confrères.

Dans les faits, la carte carburant est remise après le séjour, dans un office de tourisme du territoire, sur présentation de la facture. L’offre ne concerne pas les réservations effectuées durant le passage du Tour de France, prévu du 7 au 11 juillet, une période traditionnellement très fréquentée.

Sans prétendre renverser à elle seule la tendance, l’initiative vise surtout à séduire une clientèle régionale qui n’a pas encore arrêté son choix pour les vacances d’été. L’agence compte également sur l’effet de recommandation pour donner un peu d’élan à une saison qui s’annonce, pour l’heure, incertaine.