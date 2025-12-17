«Bombe Météo» : vents violents, vagues importantes… A quoi s’attendre en France ? 

Après le passage de la tempête Emilia, la météo française devrait être perturbée en cette fin de semaine par une «bombe météo» en provenance d'Islande. À quoi faut-il s'attendre ?

La Bretagne en première ligne. Après les tempêtes Bram et Emilia, c'est au tour d'une «bombe météorologique» de venir perturber la France. Formée dans l'océan Atlantique, cette dépression très creuse qui s'est formée au large de l'Islande va engendrer des perturbations sur de nombreux départements de l'Ouest du pays, notamment ce jeudi 18 décembre.

Une «bombe météorologique» est un phénomène résultant d'une baisse rapide de la pression atmosphérique au cœur d'une dépression. La baisse de pression qui découle de la rencontre de l'air froid et sec avec un air chaud et humide génère le plus souvent des pluies abondantes et des vents susceptibles d'atteindre des vitesses supérieures à 100 km/h, parfois même plus de 150 km/h, rapporte Actu.fr.

Des vents de près de 100 km/h en Bretagne

La Bretagne va être particulièrement touchée par l'arrivée de cette bombe, avec des vents allant jusqu'à 90 km/h selon les prévisions de Méteo-France. La Normandie sera également perturbée avec des vents violents jusqu'à 85 km/h attendus dans l'après-midi, ce jeudi.

Météo-France

Pour faire face à cette situation, Météo-France a déjà mis en place des vigilances concernant la journée de ce jeudi 18 décembre. Ainsi, quatre départements ont été placés en vigilance jaune «vents violents», à savoir le Calvados, les Côtes d'Armor, le Finistère et la Manche.

Ces vents violents vont aussi perturber le comportement de la mer. Par conséquent, quatre départements ont également été placés en vigilance jaune «vagues-submersion», à savoir le Finistère, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Comme toujours, la prudence est de mise et Météo-France se réserve le droit d'aggraver ces vigilances dans les prochaines heures. Vous pouvez retrouver toutes les dernières vigilances mises à jour ici.