MaPrimeRénov' menacée : les artisans lancent des actions coup de poing lors d'une journée nationale de mobilisation

La Fédération des artisans du bâtiment, la Capeb, organise une mobilisation nationale ce mercredi 17 décembre pour protester notamment contre les évolutions de MaPrimeRénov’. Le dispositif d’aide à la rénovation énergétique pourrait être suspendu dès le 1er janvier prochain si le budget 2026 n’est pas adopté par le Parlement.

Faire part de leurs doléances. Face aux risques de suspension du dispositif de MaPrimeRénov’, la Fédération des artisans du bâtiment, la Capeb, organise partout en France une mobilisation nationale ce mercredi 17 décembre.

Ce dimanche, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a indiqué dans un entretien au Parisien, que si le projet de loi de finances 2026 n’était pas adopté avant le 31 décembre, le dispositif de MaPrimeRénov’, qui permet une aide à la rénovation énergétique, serait de nouveau suspendu.

Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, a indiqué le 4 décembre dernier que les adhérents de sa fédération avaient «une sensation de y’en a marre» et souhaitaient être «reçus par les préfets dans les départements» pour porter leurs revendications.

Des difficultés financières pour le secteur

«Nous allons manifester devant les préfectures, partout sur le territoire, déposer des déchets» devant les édifices et «afficher nos doléances», avait-il prévenu en amont de cette journée de mobilisation.

La Capeb a interrogé ses adhérents sur leur position concernant les aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' et affirme que 62% des 5.000 répondants ont connu une perte d'activité à la suite des derniers changements de ce dispositif (suspension puis resserrement des critères d'éligibilité).

Par ailleurs, près de 80% des entreprises assurent que MaPrimeRénov' est un facteur décisif pour leurs clients pour réaliser des travaux, et près de la moitié rencontrent des difficultés financières liées aux délais de paiement des subventions.

Les adhérents du Capeb souhaitent donc que MaPrimeRénov’ soit maintenue et réformée pour devenir plus simple d’application.