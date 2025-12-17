Sirènes, Père Noël et solidarité : la police défile ce mercredi pour offrir un Noël inoubliable à des enfants

Fraternité Police organise un vaste défilé de Noël ce mercredi 17 décembre à Paris. Exposition de voitures extraordinaires, d'équipements d'élite et présence du Père Noël, cette édition tenue au profit d'Union pour l'Enfance promet d'être haute en couleur.

Un défilé sous le signe de la solidarité. L'association pour la cohésion inter-police Fraternité Police a mis au point un événement exceptionnel, ce mercredi 17 décembre dans la capitale. Celui-ci est notamment destiné à une centaine d'enfants vulnérables.

Comme chaque année, le grand défilé de Noël de la police, marqué par la présence du Père Noël et de nombreux personnages de fiction adoré des plus jeunes, permettra à Union pour l’Enfance, un orphelinat soutenu depuis longtemps par l’association, de récolter des fonds et d'émerveiller quelques enfants.

Des modèles hors normes pour faire briller les yeux des plus jeunes

Ils pourront notamment profiter de la présence de véhicules d'exception, qui seront montrés devant la boutique Fraternité Police, au 7 place de la Madeleine (Paris 8e). Une sélection rare de voitures d’intervention, de véhicules historiques, de modèles hors normes (Ferrari, Porsche, etc) et équipements d’élite sera présentée au public, aux médias et aux enfants, entre midi et 14h30.

Certains bolides insolites défileront même avec le cortège, qui débutera sa route en début d'après-midi. À 14h30, la Compagnie Motocycliste de Paris ainsi que la BRI viendront effectivement récupérer l’ensemble du cortège pour donner le signal du départ officiel.

Un officier déguisé en Batman avait pris place au sein du cortège, en 2024 © CNEWS

La route du cortège passera par le commissariat du 8e arrondissement du Grand Palais, avant d'emprunter les Champs-Elysées, passer devant la place de la Concorde, la rue Royale, effectuer le tour de la Madeleine puis retourner en direction de la Concorde et terminer au Théâtre de la Concorde.

Des cadeaux prévus pour de nombreux enfants

Comme chaque année, le Père Noël, qui fera partie du cortège, en profitera pour remettre des cadeaux à une centaine d’enfants de l’orphelinat Union pour l’Enfance. Cette distribution a été rendue possible grâce aux dons et à l’engagement des bénévoles. Elle perpétue une tradition forte qui vise à offrir un moment d’espoir, de magie et de chaleur humaine à certains enfants vulnérables.

«C'est superbe pour les enfants malade, ça permet d'égayer le quotidien, je trouve que c'est une bonne initiative», déclarait par exemple une mère de famille présente lors de l'édition 2024 de l'édition, au micro de CNEWS. «C'est émouvant, cela donne de la joie», pouvait-on également entendre au sein des familles présentes l'an passé.

Plus que de renforcer la cohésion entre les différentes forces de l'ordre, l'association Fraternité Police veut soutenir les actions caritatives et les amicales, comme avec cet événement. De son côté, Union pour l’Enfance est connu pour oeuvrer depuis 135 ans pour la protection de l'enfance et le soutien à la parentalité.