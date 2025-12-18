«Le pays risque d'être bloqué avant les fêtes, nous en sommes désolés mais nous savons que les Français sont derrière nous», affirme cet agriculteur

«Le pays risque d'être bloqué avant les fêtes, nous en sommes désolés mais nous savons que les Français sont derrière nous», a affirmé Régis Desrumaux, président de la section départementale de l'Oise de la Fédération nationale de syndicats d'exploitants agricoles, ce jeudi sur CNEWS. On manifeste contre le traité UE-Mercosur «pour nous mais aussi pour les consommateurs», a-t-il ajouté.