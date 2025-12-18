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«Le pays risque d'être bloqué avant les fêtes, nous en sommes désolés mais nous savons que les Français sont derrière nous», affirme cet agriculteur

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Le pays risque d'être bloqué avant les fêtes, nous en sommes désolés mais nous savons que les Français sont derrière nous», a affirmé Régis Desrumaux, président de la section départementale de l'Oise de la Fédération nationale de syndicats d'exploitants agricoles, ce jeudi sur CNEWS. On manifeste contre le traité UE-Mercosur «pour nous mais aussi pour les consommateurs», a-t-il ajouté.

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