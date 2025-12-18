Mercosur : Ursula von der Leyen annonce le report de la signature du traité à janvier 2026

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce jeudi 18 décembre le report de la signature du traité de libre-échange du Mercosur au mois de janvier 2026.

Des pressions françaises et italiennes. Face à la colère des agriculteurs venus manifester à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé le report de la signature du traité du Mercosur à janvier 2026.

Ce report offre un répit de courte durée à la France, qui ne cesse de marteler que l'accord n'est pas acceptable en l'état. Ce délai supplémentaire est un revers pour la Commission européenne, l'Allemagne et l'Espagne qui poussaient pour une signature dans les prochains jours.

Le président brésilien Lula avait ouvert la voie à ce report quelques heures plus tôt après un échange téléphonique avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni qui lui avait demandé de la «patience», assurant que l'Italie soutiendrait l'accord in fine.

Négocié depuis plus de 25 ans, ce traité de libre-échange permettrait à l'UE d'exporter davantage de véhicules, machines, vins et spiritueux en Argentine, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay. Dans le sens inverse, il faciliterait l'entrée en Europe de viande, sucre, riz, miel et soja sud-américains, ce qui alarme les filières concernées.

Une signature initialement prévue ce samedi

Ursula von der Leyen espérait parapher ce traité de libre-échange ce samedi 20 décembre, lors du sommet du Mercosur dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu. Mais elle avait besoin au préalable de l'aval d'une majorité qualifiée d'États membres à Bruxelles, ce qu'elle n'a pas obtenu en raison en particulier de l'opposition de la France et de l'Italie.

Si elle a finalement informé les dirigeants des 27 pays de l'UE, réunis pour un sommet, du report à janvier de la signature de cet accord ce jeudi, aucune date précise n’a pour le moment été avancée.

En marge de ce sommet, des milliers d’agriculteurs étaient venus faire entendre leur colère et leur désaccord profond face à ce traité de libre-échange avec le Mercosur. La situation a été particulièrement tendue autour des institutions européennes, protégées par un important dispositif policier.

Selon la police bruxelloise, 7.300 personnes, avec une cinquantaine de tracteurs, ont pris part à la manifestation autorisée, principalement dans le calme. Mais 950 tracteurs supplémentaires s'étaient massés dans le quartier européen, engorgeant plusieurs rues.

La manifestation des agriculteurs a toutefois été émaillé d'affrontements avec les forces de l'ordre. Des pneus ont été brûlés et des vitres brisés.

Les pays sud-américains du Mercosur sont accusés par de nombreux agriculteurs européens de ne pas respecter les réglementations environnementales et sociales auxquelles eux-mêmes sont soumis, avec à la clé l'opportunité de vendre des produits moins chers.

Ces inquiétudes s'ajoutent à celles sur la réforme des subventions de la PAC, que la Commission européenne est accusée de vouloir «diluer» dans le budget européen. Pour les agriculteurs français, la gestion par le gouvernement Lecornu de l'épizootie de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) vient encore amplifier le mécontentement.