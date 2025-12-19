Automobile Awards 2025 : Renault, Ferrari, Alpine, BYD... Retrouvez l'intégralité des récompenses décernées aux constructeurs

Les Automobile Awards ont eu lieu à Paris jeudi 18 décembre et de nombreux constructeurs ont été récompensés. Trois marques françaises parmi les 56 participantes venues du monde entier se sont distinguées.

Du design, du confort et des innovations technologiques. Les concepteurs des voitures d'aujourd'hui et de demain ont été récompensés par leurs pairs et par le grand public. Cinquante-six constructeurs étaient à la fête jeudi soir à l’Automobile Club de France, à Paris, lors de la cérémonie des Automobile Awards 2025.

Meilleure publicité, prix de l'équipement, Concept Car le plus marquant, pneu de l'année... Au total, seize catégories ont été mises à l'honneur.

Et c'est la superbe Renault 5 Turbo 3E qui s'est vu remettre le Grand Prix de l'année lors de cette 8e édition. Une victoire d'autant plus méritée que la marque au losange, qui a également obtenu le prix de la marque de l'année, était en compétition avec les plus grands, puisque 28 véhicules étaient en lice auprès du grand public.

Lors de la précédente édition des Automobile Awards, Renault avait déjà remporté les deux récompenses les plus prestigieuses : le Grand Prix avec la Renault 5 E-Tech avec 42,1% des votes du public et le trophée de la marque de l'année.

En 2025, le coup de cœur du jury a rendu hommage à la marque japonaise Mazda pour son modèle 6e.

Bugatti reçoit le prix de l'excellence

Côté Supercar, la marque chinoise BYD s'est distinguée avec le prix de la révélation pour sa Yangwang U9 Xtreme, tandis que l'italien Ferrari a été récompensé de l'award Supercar pour sa 296 Speciale.

Dans la catégorie «Full Electric», c'est la marque allemande BMW et son excellent SUV iX3 qui a tiré son épingle du jeu.

A noter que la catégorie pub de l'année a récompensé Alpine, pour sa campagne célébrant ses 70 ans. Enfin, la marque de luxe tricolore Bugatti, connue pour ses modèles valant plusieurs millions d'euros, a été remerciée en se voyant adresser le prix de l'excellence.