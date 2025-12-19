Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé un seul département en vigilance orange pour «pluie-inondation» ce samedi.

Une journée pluvieuse et de possibles débordements des eaux en perspective. Pour la journée de ce samedi 20 décembre, Météo-France a placé un seul département en alerte orange en raison de fortes pluies et de risques d'inondations. 

Les prévisionnistes annoncent un «épisode pluvieux intense, sur le Gard en particulier, avec des pluies marquées sur le Languedoc et les Cévennes».

© Météo-France

Selon Météo-France, «les fréquentes averses de la journée de ce vendredi se renforcent en soirée sur le département du Gard. Dans la nuit, des cumuls de pluie de 30 à 50 mm sont attendus, et pourront atteindre 100 à 150 mm, voire localement plus». 

Prudence, car le «nord du département de l'Hérault, en bordure du Gard, peut aussi être concerné par des pluies intenses». 

Sur le même sujet Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce samedi Lire

À noter également : six départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de crues, trois départements en vigilance jaune pour des orages et deux en vigilance jaune vagues-submersion. 

pluieInondationdépartementsOrangeMétéo

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Météo : jusqu'à 42 °C attendus, retour de la pluie... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?
Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités