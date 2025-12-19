Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance orange ce samedi

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé un seul département en vigilance orange pour «pluie-inondation» ce samedi.

Une journée pluvieuse et de possibles débordements des eaux en perspective. Pour la journée de ce samedi 20 décembre, Météo-France a placé un seul département en alerte orange en raison de fortes pluies et de risques d'inondations.

Les prévisionnistes annoncent un «épisode pluvieux intense, sur le Gard en particulier, avec des pluies marquées sur le Languedoc et les Cévennes».

© Météo-France

Selon Météo-France, «les fréquentes averses de la journée de ce vendredi se renforcent en soirée sur le département du Gard. Dans la nuit, des cumuls de pluie de 30 à 50 mm sont attendus, et pourront atteindre 100 à 150 mm, voire localement plus».

Prudence, car le «nord du département de l'Hérault, en bordure du Gard, peut aussi être concerné par des pluies intenses».

À noter également : six départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de crues, trois départements en vigilance jaune pour des orages et deux en vigilance jaune vagues-submersion.