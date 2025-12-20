Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé quatre départements du sud-est en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce samedi 20 décembre.

Une journée pluvieuse en prévision. Quatre départements sont visés par une vigilance jaune pluie-inondation de Météo-France pour la journée de ce samedi 20 décembre.

Sont concernés par cette vigilance : l’Ardèche, le Gard, l’Hérault et la Lozère.

© Météo-France

Météo-France a également placé six départements en vigilance jaune crues et deux pour avalanches. Ce week-end bénéficiera d'une temps assez pluvieux et d'un ciel bien couvert.