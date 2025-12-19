Premier week-end des vacances de Noël : à quoi faut-il s'attendre sur les routes, dans les gares et dans les aéroports ?

Ce vendredi soir sonne le début des vacances de Noël et les traditionnels départs en vacances. L'occasion de faire le point sur les conditions de circulation pour ce premier week-end, mais aussi sur ce qui est à prévoir dan les aéroports et les gares.

Les départs pour les fêtes de fin d'année s'annoncent chargés. Ce vendredi, les vacances de Noël sont lancées. À l'approche des premiers départs, Bison Futé a livré ses prévisions et ses recommandations de circulation, précisant que «les principales difficultés sont attendues vendredi, dans les deux sens de circulation et samedi, dans le sens des départs».

Du côté des rails, Philippe Tabarot a indiqué hier matin sur CNEWS, que 11.000 TGV vont circuler dans les prochains jours. Enfin, dans les aéroports, le ministre des Transports a précisé que plus de 300.000 voyageurs étaient attendus ce week-end. On fait le point.

Une circulation difficile dans le sens des départs

Vendredi 19 décembre

Les axes routiers seront chargés ce vendredi. Bison Futé indique que «des encombrements sont attendus dès le début de l’après-midi et devraient s’étendre jusqu’en début de soirée» dans le sens des départs.

@Bison Futé

Les axes les plus encombrés seront ceux en direction de la côte atlantique (A10, A11, RN165), de la Manche (A13) ou desservant la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A42, A43, A46, A47) et l’arc méditerranéen (A8, A9, A50).

Mais l'Île-de-France ne devrait pas être épargnée : «Au niveau des barrières de péages, la conjugaison des départs, des déplacements vers les grandes zones commerciales très fréquentées à l’approche des fêtes et les trajets pendulaires pourraient rendre difficile la circulation jusqu’en début de soirée».

Dans le sens des retours, la circulation pourrait devenir plus difficile, «dès le début de l’après-midi, dans la moitié Nord du pays (A1, A2, A25), sur la façade Ouest (A10, A11) et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A41, A43, A46, A47 et A48)». Ces perturbations devraient se poursuivre jusqu’en début de soirée.

Samedi 20 décembre

Samedi, la circulation sera dense dans le sens des départs, notamment sur les «axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dès le milieu de la matinée et jusqu’en début de soirée, à l’instar des autoroutes A40, A43, A46 et de l’accès au Tunnel du Mont-Blanc».

@Bison Futé

Pour ce qui est de l'Île-de-France, les premières perturbations liées aux départs «pourraient se faire sentir progressivement à partir du milieu de la matinée. La convergence de ces départs, des déplacements vers les grands centres commerciaux, les lieux de spectacles et les parcs à thèmes, risque de rendre difficile la circulation jusqu’en fin d’après-midi», détaille Bison Futé.

Tous les voyants sont au vert dimanche, selon les prévisionnistes.

@Bison Futé

Prudence, cependant, car la grogne des agriculteurs continue de monter dans le sud de la France. Cinq axes autoroutiers étaient fermés ou perturbés jeudi dans le Sud-Ouest, en raison des mobilisations du monde agricole. La situation sera donc à surveiller dans les jours à venir.

Circulation normale des trains

Jeudi matin, Philippe Tabarot a indiqué sur CNEWS que «11.000 TGV vont circuler dans les prochains jours». Ajoutant : «Ça fait très longtemps qu’on n’avait pas eu une situation aussi apaisée, je touche du bois, j’espère que ça va continuer comme ça». Le ministre des Transports a également indiqué que «5 millions de billets» ont été vendus.

La circulation des TGV semble donc, pour le moment, au beau fixe.

Situation stable dans les aéroports sauf... à l'étranger

Même son de cloche dans les aéroports. En cette période de fêtes, habituellement propice aux mouvements sociaux, les aéroports devraient fonctionner normalement.

Une prévision appuyée là encore par le ministre des Transports, qui anticipait hier, «une situation plutôt tranquille». Ce sont «230.000 personnes qui devraient être vendredi à l’aéroport de Roissy, probablement 130.000 à l’aéroport d’Orly, j’espère dans les meilleures conditions possibles», a poursuivi, Philippe Tabarot.

Prudence, en revanche, car la situation ne sera pas la même dans d'autres pays d'Europe. En effet, selon Euronews, à l’aéroport de Londres-Luton d'abord, le personnel au sol d’easyJet se mettra en grève du 19 au 22 et du 26 au 29 décembre, ce qui pourrait entraîner des retards à l’enregistrement et dans la gestion des bagages.

L’aéroport de Londres-Heathrow subira également quelques difficultés durant les fêtes : du 22 au 24 et le 26 décembre, le personnel navigant commercial de Scandinavian Airlines Services (SAS) se mettra en grève. Les vols vers les principaux hubs de la compagnie, comme Copenhague, Stockholm et Oslo, devraient ainsi être affectés.

Enfin, en Espagne, le personnel d’Azul Handling, partenaire espagnol de Ryanair pour l’assistance au sol, s'est déjà mis en grève plusieurs fois depuis l'été. Il poursuivra le mouvement au moins jusqu'au 31 décembre, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, de 5 h à 9 h, de 12 h à 15 h et de 21 h à minuit.