Sondage : 72% des Français sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle «il n’y a plus d’endroit en France où on puisse être en sécurité»

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe1, paru ce vendredi 19 décembre, 72% des Français sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle «il n’y a plus d’endroit en France où on puisse être en sécurité».

Une peur grandissante en France. Près de trois quarts (72%) des Français sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle il «n’y a plus d’endroit où on puisse être en sécurité» dans le pays, révèle un sondage* de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche publié ce vendredi 19 décembre.

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Pour rappel, le 2 mai dernier, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a estimé «qu’il n’y a plus de lieux safe en France». A cette époque, 70% des Français étaient en accord avec le garde des Sceaux, soit 2 points de moins qu’aujourd’hui.

Dans le détail, les femmes sont 76% à estimer qu’il n’y a en effet plus de lieu épargné par l’insécurité en France, c’est 10 points de plus que leurs homologues masculins (66%). Cette disparité peut s’expliquer par le fait que les femmes sont largement plus sujettes à l’insécurité.

Une opinion largement partagée

Les recherches menées par l’Institut CSA pour CNEWS mettent également en lumière que, quelle que soit leur catégorie d’âge, les sondés sont majoritairement en accord avec l'affirmation posée.

Ainsi, les 18-24 ans sont 75% à estimer qu’il «n’y a plus d’endroit où l’on puisse être en sécurité» en France, contre 66% pour les 25-34 ans, 74% pour les 35-49 ans et 71% pour les 50 ans et plus.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles des sondés, les résultats montrent que 76% des CPS- estiment qu’il n’y a plus de lieux «safe» contre 70% des inactifs et 69% des CSP+.

Ce sentiment d’insécurité global varie légèrement d’un type de commune à l’autre. Toutefois, les résultats restent majoritairement en accord avec l’affirmation soumise.

Dès lors, les habitants des communes de moins de 2.000 habitants sont 73% à ressentir cette insécurité, soit seulement deux points de moins que pour ceux de l’agglomération parisienne (75%).

Les sondés proches de lfi largement minoritaires

Sur le volet politique, quelques disparités apparaissent. Ainsi, les sondés proches de la France insoumise sont très largement en désaccord avec l’affirmation selon laquelle «il n’y a plus d’endroit en France où l’on puisse être en sécurité», puisqu’ils ne sont que 31% à la valider.

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Les sondés se réclamant des Écologistes et en accord avec cette affirmation sont également minoritaires (48%), contrairement à ceux de leurs alliés du Parti socialiste qui sont 62% à estimer qu’il y a une insécurité quasi-généralisée en France.

A droite de l’échiquier politique, les sondés sont pour leur part majoritairement en accord avec la vision du ministre de Justice. Ils sont ainsi 80% à valider l’affirmation pour les proches des Républicains et 93% pour ceux du Rassemblement national.

Enfin, les proches du parti présidentiel, Renaissance, sont 60% à estimer qu’il n’y a en France plus d’endroit où l’on puisse être en sécurité.

* Sondage réalisé les 16 et 17 décembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.