Yves Rénier : sa femme porte plainte contre la production du «Commissaire Moulin» estimant que son mari a été floué pendant des années

La veuve de l’acteur Yves Rénier, connu comme le «Commissaire Moulin» a engagé un bras de fer judiciaire avec une société de production, qu'elle suspecte de l'avoir abusé pendant des années de diffusion de la série.

Quatre ans après la disparition de l’acteur Yves Rénier, sa veuve est engagée dans un bras de fer judiciaire avec une société de production, qu'elle suspecte de l'avoir flouée pendant des années de diffusion du «Commissaire Moulin».

Depuis 2023, Karin Rénier réclame à Sirius Media Production (anciennement PM S.A.) des informations sur trente épisodes, diffusés principalement sur TF1, du feuilleton «Commissaire Moulin, Police judiciaire», dans lequel son mari décédé en avril 2021 tenait le rôle titre.

Yves Rénier, décédé à l’âge de 78 ans, était devenu une figure du petit écran avec cette série, créée en 1976 et diffusée jusqu'en 2008 sur TF1. Il interprétait ce commissaire au look décontracté, mais avait aussi écrit, réalisé et coproduit de nombreux épisodes.

Un litige financier

Karin Rénier, 62 ans, reproche à la société de production de ne pas avoir respecté les contrats, et l'a mise en demeure de lui fournir un certain nombre de documents, dont des contrats de diffusion avec des chaînes, craignant qu'il lui dissimule certains aspects de l'exploitation financière de la série.

Sollicité par l'AFP, le producteur Alain Pancrazi, 78 ans, qui avait créé en 1992 PM S.A., a expliqué ne pas vouloir s'exprimer sur ce dossier, ayant «quitté la société il y a huit ans». Celle-ci est désormais gérée par Paul Amsellem.

Les avocats de ce dernier, et de la société de production, Mes Sarah El Hammouti et Joffrey Delmotte, ont confirmé à l'AFP l'existence d'une procédure, tout en précisant n'avoir «aucun commentaire à faire sur les anciens dirigeants».

Après une première assignation le 9 avril 2024, diverses audiences se sont tenues. La prochaine est prévue le 22 janvier 2026.

«Il est inacceptable qu'Yves Rénier, qui a largement contribué à la force et la réputation de PM S.A., ait été privé des recettes qui lui revenaient (...) Nous irons jusqu'au bout pour que justice soit rendue», a réagi auprès de l'AFP l'avocate de Karin Rénier, Me Céline Bekerman.