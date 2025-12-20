Martinique : trois homicides par balles en une seule nuit, portant à 40 le total des meurtres sur l'île en 2025

Trois hommes ont été tués par balles en Martinique dans la nuit de vendredi à samedi, dont deux dans la même cité, a-t-on appris auprès de plusieurs sources sécuritaires. Au total, 40 homicides ont été recensés sur l'île en 2025, contre 29 l'an dernier.

Une nuit sanglante. La Martinique a été le théâtre de trois homicides par balles, dans la soirée du vendredi 19 au samedi 20 décembre, selon les services de gendarmerie locaux. Une enquête a été ouverte et confiée à la division des investigations spécialisées de la direction territoriale de la police judiciaire. Aucun mobile n’a été identifié à ce stade.

40 homicides en 2025

Le premier homicide a été commis entre 21h30 et 22h heure locale (entre 2h30 et 3h à Paris) dans la cité Ozanam sur la commune de Schoelcher, dans le centre de l'île, selon la gendarmerie. La victime, un jeune de 19 ans, a été retrouvé sur la voie publique atteint de deux balles au thorax, selon la même source.

Le deuxième homicide a eu lieu vers 0h30 heure locale dans la même cité, a indiqué la gendarmerie. Alors que les enquêteurs étaient en train de faire les constatations sur la scène du premier crime, ils ont entendu des tirs et ont découvert un homme au pied d'un bâtiment avec une plaie mortelle par balle à la tête.

Le troisième homicide de la nuit a eu lieu au Lamentin (centre) vers 04h40 heure locale, selon une source proche du dossier. Une rixe a éclaté entre plusieurs personnes, en marge d'un événement festif organisé à l'hippodrome de Carrère, et un homme a été tué par balle au thorax. Trois douilles ont été retrouvées sur la scène du crime.

Quarante homicides, dont 34 par balles, ont été commis en Martinique depuis le début de l'année 2025, contre 29 l'an dernier. L'usage des armes à feu, notamment parmi les jeunes, y constitue un fléau, comme en Guadeloupe et à Saint-Martin.