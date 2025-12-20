Montpellier : la très attendue ligne 5 du Tramway inaugurée ce samedi, un événement placé sous haute surveillance

La nouvelle ligne 5 du tramway est inaugurée ce samedi à Montpellier. Pour accompagner cette mise en service, la ville a déployé un dispositif de sécurité renforcé afin d’anticiper les nouveaux flux de circulation et de prévenir les incivilités, en particulier autour des terminus et des zones sensibles.

Un lancement très attendu, sous étroite surveillance. Après plus de six ans de travaux, la ligne 5 du tramway de Montpellier est inaugurée ce samedi 20 décembre, avec un dispositif de sécurité renforcé déployé dès les premières heures. Ces mesures sont prises afin d’anticiper les nouveaux flux de voyageurs et de prévenir les risques d’incivilités.

Cette nouvelle ligne, qui relie Clapiers aux Grés de Montpellier, a conduit les autorités à renforcer leur présence autour de deux nouveaux terminus jugés sensibles : le rond-point de Paulette, à la limite entre Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, et la commune de Clapiers. Ces secteurs concentrent désormais un afflux important d’usagers, avec le rabattement de plusieurs lignes de bus, rapporte Montpellier Méditerranée Métropole.

🚈 Le ministre @frebsamen a participé au dévoilement de la 1ère rame de la ligne 5 du tramway @montpellier_ dont la mise en service est prévue le 20 décembre 2025.

Au total ce sont 77 nouvelles rames de tramway, construites par l'entreprise CAF dans les Hautes Pyrénées, qui… pic.twitter.com/msk2wJOCIs — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) March 20, 2025

«Dans ces deux secteurs où tous les bus vont se rabattre, nous allons sécuriser ces nouveaux flux. À la demande des maires, des opérations coordonnées seront menées, associant les effectifs de contrôle de TaM (Transports de l’Agglomération de Montpellier), la police et la gendarmerie. Quand de nouveaux flux apparaissent, il peut y avoir un risque d’incivilités. C’est pourquoi nous allons marquer une présence extrêmement forte des forces de l’ordre», indique Julie Frêche, vice-présidente de la Métropole déléguée aux transports.

Un dispositif important

Le dispositif ne se limite pas aux terminus. Il concerne également plusieurs portions du tracé, notamment dans l’ouest de la métropole et dans des quartiers jusqu’ici non desservis par le tramway, comme le parc de Bagatelle, la Cité créative ou la place du 8-Mai. La police métropolitaine des transports, créée en 2023, est pleinement mobilisée pour ce lancement, avec 42 agents déployés sur l’ensemble du réseau.

Cette présence renforcée s’inscrit dans une stratégie de sécurisation de long terme, selon la collectivité. «Entre 2019 et 2025, on a enregistré une baisse de 31 % des incivilités commises contre les personnes et les biens», souligne Julie Frêche.

Une attention particulière est enfin portée aux abords des collèges et lycées situés à proximité de la ligne 5. «Des actions ciblées seront menées là où collégiens et lycéens manquent de prudence aux abords du tramway. Cinq agents de prévention de TaM vont dans les établissements afin de sensibiliser les élèves aux problématiques de sécurité, comme la visibilité», précise l’élue.

La ligne 5, dont les travaux ont débuté en avril 2019, représente un investissement global de 440 millions d’euros et dessert 27 stations à travers plusieurs quartiers résidentiels, universitaires et prioritaires de la métropole.