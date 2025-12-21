Clôture de millions de PEL en 2026 : que va devenir votre argent ?

Pour des raisons réglementaires, des milliers de plans d'épargne logement (PEL) vont fermer à partir de 2026. De nombreux Français se demandent donc où cet argent sera dirigé.

Une information qui pourrait vous concerner. A la suite d'une modification des règles effectuée en 2011, l'ensemble des PEL souscrits après cette date sont limités à une durée de 15 ans. Au total, 75% des plans d'épargne logement contractés vont disparaître, soit 93 milliards d'euros répartis dans 3,2 millions de comptes. Que vont devenir ces fonds ?

Le PEL, qui a vocation à «faciliter l'acquisition d'un logement à titre principal, en mobilisant cependant potentiellement des encours plus faibles que par le passé», comme l'écrit la Banque de France dans son rapport sur l'épargne réglementée 2024, a donc été modifié dans l'optique de respecter davantage cet objectif.

Un versement automatique ou une anticipation manuelle

Le site du gouvernement explique que l'ensemble des fonds placés sur les PEL seront reversés automatiquement sur des livrets d'épargne classiques comme le Livret A ou le Livret d'épargne populaire (LEP), «avec un taux de rémunération fixé par votre banque».

De même, le site Service Public indique qu'il est possible d'anticiper l'arrivée à échéance de son PEL et de clôturer le compte en amont pour pouvoir bénéficier de l'argent qui s'y trouve pour les projets de son choix. Il est ainsi possible, par exemple, d'ouvrir un nouveau PEL avec cette somme, dans «les conditions qui s’appliquent à la date d’ouverture, autant en termes de taux d’intérêt des placements, des prêts immobiliers que de plafond».

Selon les chiffres avancés par la Banque de France, comme le rapporte BFM Business, entre 2026 et 2030, 36% des PEL (soit 3,2 millions de comptes sur 9 millions), représentant 93 milliards d’euros d’encours, sont concernés par une fermeture automatique.

Les changements évoqués ne concerneront pas tous les PEL : ne sont concernées que les épargnes ouvertes depuis le 1er mars 2011. Ces dernières ont une durée de vie de 15 ans, et seront donc fermées progressivement à partir du 1er mars 2026, 15 ans après leur ouverture. Les autres peuvent être conservées sans limite de temps.