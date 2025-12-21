«Frappe le policier» : l'influenceur algérien sous OQTF Mahdi B. refait parler de lui après avoir insulté et menacé la police

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, un influenceur algérien sous OQTF s'est filmé en train d’insulter des policiers et l’État. Face à la violence des propos, le ministère de l’Intérieur a annoncé avoir signalé sur la plateforme Pharos.

Six mois après avoir été condamné, Mahdi B. refait parler de lui. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, cet influenceur algérien sous OQTF a proféré des insultes en arabe à l'encontre des policiers.

«Ils lui font des attouchements, c’est un pédé ce policier», a déclaré l’influenceur, alors qu'il filmait un homme en train de se faire fouiller, selon Le Figaro. «Vas-y, frappe le policier, frappe-le avec ta ceinture !», poursuit Mahdi B. avant d'ajouter : «Nique l’État».

Suivi par 1,4 million d'abonnés sur le réseau social TikTok, Mahdi B. avait été condamné en janvier 2025 à 8 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Quelques mois plus tard, il avait été interpellé en juin 2025 au CRA de Mesnil-Amelot pour apologie du terrorisme depuis sa cellule de Villepinte.

Un signalement du ministère de l'Intérieur

Placé sous OQTF, cet Algérien de 29 ans est pourtant toujours en France. Une situation qui a révolté Éric Henry, délégué national alliance police nationale. «On constate l'impuissance de l'État, avec un individu qui est en situation irrégulière, qui menace le pays et qui reste malgré tout sur le territoire parce qu'on n'arrive pas à l'expulser, à le reconduire à son pays d'origine. Cela démontre encore une fois malheureusement que notre pays n'est pas assez fort», s'est-il désolé.

Face à la gravité de la situation, Beauvau a réagi en dénonçant la vidéo sur Pharos, plate-forme de signalement de contenus illicites sur internet. Une initiative saluée par Éric Henry : «Le ministère de l'Intérieur est dans son rôle. Mais derrière il y a la problématique de l'expulsion, cela nous dépasse nous les policiers, il s'agit de la politique étrangère, c'est la diplomatie, et c'est au plus haut niveau de l'État avec les autorités algériennes que cela se décide».

La diffusion de cette vidéo est intervenue alors que les relations diplomatiques entre Paris et Alger sont tendues depuis des mois.