Neige-verglas : voici les deux départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a mis à jour son bulletin concernant la journée de lundi 22 décembre. Deux départements ont ainsi été placés en vigilance orange «neige-verglas».

Des flocons attendus. Pour cette journée du lundi 22 décembre, les départements du Tarn et de l'Aveyron ont été placés en vigilance orange pour les dangers liés à «la neige et au verglas» par Météo-France.

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«Épisode hivernal non-remarquable pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulations difficiles (en cette période de départs en vacances)», ont annoncé les prévisionnistes.

La vigilance orange sera mise en place aux alentours de 6h et ne sera pas lavée de la journée.

«La neige tombe avec des intensités proches de 1 à 3 cm/h voire jusqu'à 2 à 5 cm/h temporairement au plus fort de l'épisode en fin de matinée. Ces précipitations neigeuses pourront se maintenir jusqu'au lendemain matin», a ajouté Météo-France