Réveillon du Nouvel An : Laurent Nuñez promet la «tolérance zéro» face aux violences urbaines

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a défendu «la tolérance zéro» face au risque de violences urbaines lors de la soirée du 31 décembre prochain. Le locataire de Beauvau a ainsi annoncé des interventions systématiques en cas de troubles à l’ordre public.

«Nous ne laisserons rien passer». Alors que les fêtes de Noël ne sont pas encore déroulées, Laurent Nuñez anticipe d’éventuels débordements lors de la soirée du 31 décembre. Dans un entretien accordé à nos confrères du JDD, le ministre de l’Intérieur a défendu une politique de fermeté, contre tous les «troubles à l’ordre public». «Les forces de l’ordre interviendront systématiquement», a-t-il prévenu.

L’ancien préfet de police de Paris entend ainsi s’attaquer notamment aux mortiers d’artifice, annonçant un renforcement des inspections dans «les parties communes de nombreux immeubles».

«Les ventes de mortiers augmentent ces dernières années, et particulièrement en cette période. J’ai donné instruction de multiplier les contrôles de certains commerces ou épiceries, qui les vendent malgré l’interdiction», a-t-il expliqué.

Laurent Nuñez a également annoncé le renfort de contrôles aux frontières, afin «de limiter l’arrivée de produits commandés sur Internet en provenance notamment de Pologne ou de République tchèque».

«Une vigilance maximale»

Ce vendredi, Laurent Nuñez a déjà appelé les préfets et responsables de la sécurité à «une vigilance maximale» à l'approche des festivités du Nouvel an.

En raison «du niveau très élevé de la menace terroriste» et «des risques de troubles à l'ordre public», le ministre de l'Intérieur a demandé dans un télégramme aux responsables locaux de «renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire» en mettant en place «une présence visible et dissuasive».

Les rassemblements de personnes seront ainsi surveillés, avec des «dispositifs de sécurité adaptés aux risques identifiés et aux circonstances locales» en «portant une attention spécifique aux transports en commun».