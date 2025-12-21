Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce lundi

L'institut de météorologie national, Météo-France, a placé trois départements en vigilance jaune pour vents violents, ce lundi 22 décembre.

De fortes bourrasques attendues en ce début de semaine. Météo-France a alerté quant à l'apparition de vents violents pour cette journée du lundi 22 décembre, notamment dans trois départements placés en vigilance jaune.

Sont concernés : le Finistère, la Savoie et le Var.

© Météo France

Selon Météo-France, le vent du sud atteint des rafales de 70 à 90 km/h sur le sud breton. Dans le quart sud-est, un vent de sud-est à est souffle avec des pointes de 60 à 80 km/h, pendant que la Tramontane affiche des vitesses de 60 km/h.

À noter qu'une bonne partie du sud de la France sera en proie aux vigilances météorologiques, ce lundi 22 décembre. En outre, des alertes pour «crues», «avalanche», «vague-submersion» ou encore «pluie-inondation» ont en effet été déclarées.