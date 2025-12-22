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«3.500 embauches d'ici à fin 2026» : cette célèbre enseigne lance une grande campagne de recrutement l'an prochain

La maison mère de Grand Frais va ainsi procéder au recrutement de maitres affineurs fromagers ou encore d'experts agréeurs qualité sur les sites de production. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Enzo Parant
Publié le
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La chaîne de magasins Grand Frais envisage d'ouvrir 25 magasins supplémentaires en 2026. Entre 3.000 et 3.500 embauches seraient ainsi envisagées.

Le passage sous pavillon américain fait déjà son effet. Jean-Paul Mochet, le PDG actuel de Prosol, a révélé à Franceinfo ce lundi 22 décembre, que l'enseigne, qui compte 10.000 employés et 2.300 fournisseurs, prévoit entre 3.000 et 3.500 embauches en 2026.

La maison mère de Grand Frais va ainsi procéder au recrutement de maitres affineurs fromagers, d'experts agréeurs qualité sur les sites de production, de fileteurs pour son atelier de poisson de Boulogne-sur-mer et d'acheteurs spécialistes. Le reste des embauches concernera les «emplois en amont de la chaîne et les unités de transformation», notamment à Samazan, dans le Sud-Ouest, où un nouvel entrepôt doit ouvrir début 2027, a ajouté le PDG de Prosol.

Dans les autres sociétés qui composent Grand Frais (Despi, Novoviande, Euro Ethnic Foods), il y aura notamment 600 nouveaux emplois de bouchers et d'épiciers, selon M. Mochet.

Une vente à 4 milliards d'euros

L'annonce de ces recrutements intervient une semaine après la cession de la participation majoritaire dans Prosol du fonds d'investissement Ardian, au fonds américain Apollo. Si le montant n'a pas été précisé, nos confrères estiment que cette transaction est estimée à plus de 4 milliards d'euros.

Sur le même sujet Le primeur Grand Frais lance un anti-dark store en région parisienne Lire

Toujours selon Franceinfo, le ministre de l'Economie, Roland Lescure, dit suivre cette transaction de près. Ce changement d'actionnariat devrait rentrer dans la procédure dite «des investissements étrangers en France».

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