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«Donald Trump est un accélérateur du désengagement américain en Europe, mais c'est un mouvement en marche depuis longtemps», explique le général Pierre de Villiers

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Donald Trump est un accélérateur du désengagement américain en Europe, mais c'est un mouvement en marche depuis longtemps», a expliqué le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des Armées, ce lundi sur CNEWS. «Il y a une bascule vers le Pacifique et vers un nouvel adversaire : les Chinois», a-t-il ajouté.

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