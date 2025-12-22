«Donald Trump est un accélérateur du désengagement américain en Europe, mais c'est un mouvement en marche depuis longtemps», explique le général Pierre de Villiers

«Donald Trump est un accélérateur du désengagement américain en Europe, mais c'est un mouvement en marche depuis longtemps», a expliqué le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des Armées, ce lundi sur CNEWS. «Il y a une bascule vers le Pacifique et vers un nouvel adversaire : les Chinois», a-t-il ajouté.