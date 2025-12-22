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«Il faut aussi réfléchir à avoir une flotte de porte-avions sous pavillon européen», estime Thierry Breton

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche la construction d'un nouveau porte-avions à l'occasion d'une visite aux Emirats arabes unis où il a rencontré les troupes françaises déployées dans la région. Pour Thierry Breton, ancien ministre de l’Économie et invité de La Grande Interview, «il faut aussi réfléchir à avoir une flotte de porte-avions sous pavillon européen».

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