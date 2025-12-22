La Poste : la distribution des colis perturbée après une panne informatique

Ce lundi, les sites de La Banque ont été victimes d'une attaque de type «Deni de service». Cet incident provoque des perturbations au niveau de la distribution des colis et des courriers, à quelques jours de Noël. Les services bancaires du groupe sont également inaccessibles depuis plusieurs heures.

Le groupe La Poste a confirmé être victime lundi d'un «incident de type déni de service», rendant inaccessibles ses services en ligne et perturbant la distribution des colis et des courriers, qui reste toutefois «assurée à ce stade».

«Concernant La Banque Postale, les paiements en ligne restent possibles avec une authentification par SMS», a précisé le groupe assurant qu'il «n'y a strictement aucun impact sur les données» des clients.

«Les opérations bancaires peuvent être également faites en bureau de poste ainsi que les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets», d'après le service de communication du groupe.

un retour «progressif» à la normale

Cet «incident» intervient au début de la semaine des fêtes de Noël, période la plus dense pour La Poste. Sur les deux derniers mois de l'année, La Poste trie et distribue près de 180 millions de colis dans tout l’Hexagone.

Le groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'épargne) a également été victime lundi matin «d'un dysfonctionnement» mais «c'était temporaire, cela est rentré dans l'ordre», a expliqué un porte-parole à l'AFP.

«Les Applis Banque Populaire et Caisse d’Epargne refonctionnent normalement et concernant les sites internet c’est progressif, en cours de résolution. C’est dû à un dysfonctionnement", a-t-il ajouté.

Ce «deni de service» pourrait s'inscrire dans la lignée des récentes cyberattaques qui ont affecté de nombreux services de l'Etat, dont le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports et la CAF.