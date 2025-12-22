Rhône : une usine chimique explose près de Lyon, au moins quatre blessés

Une explosion survenue sur le site de l’usine Elkem Silicone de Feyzin, dans le Rhône, a fait ce lundi au moins quatre blessés, dont deux grièvement, selon la préfecture. Le site est classé Seveso, comme une dizaine d’autres dans ce secteur.

Un violent accident. Au moins quatre personnes ont été blessées lundi, dont deux grièvement, dans une explosion survenue dans une usine chimique à Saint-Fons, au sud de Lyon. Un incendie était en cours en milieu d'après-midi, mais il a depuis été maitrisé.

La déflagration, probablement «due à de l'hydrogène», a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production de matériaux à base de silicone Elkem Silicones, un site classé Seveso, a expliqué à l'AFP un responsable de la communication de la préfecture.

le plan Orsec déclenché

L'explosion est survenue dans un des laboratoires. Il s’en est suivi un incendie dans un bâtiment attenant de 600 m2, ont précisé les pompiers.

Les quatre blessés sont des salariés d'Elkem Silicones, selon la même source. Deux sont grièvement touchés ont assuré les pompiers qui, en milieu d'après-midi, ont mobilisé une centaine d'hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes.

Le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave et coordonné par le préfet, avait été déclenché. Une cellule de crise avait également été ouverte et un périmètre de sécurité de 1.000 m avait été mis en place autour de l'usine.

L'autoroute A7 qui traverse la ville a aussi été fermée dans les deux sens, ainsi que les voies ferrées et les voies fluviales sur le Rhône avoisinant. Toutes ces mesures ont été levées par la préfète Fabienne Buccio vers 18 h, selon l'AFP.