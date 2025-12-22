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Seine-Saint-Denis : plus de 50.000 téléphones et ordinateurs volés dans une entreprise de matériel informatique, un préjudice estimé à 37 millions d’euros

L'ampleur de ce cambriolage a été découverte lundi matin à Dugny. [DENIS CHARLET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À quelques jours de Noël, la réserve d'une société chinoise a été cambriolée. Plus de 50.000 objets multimédias ont disparu de l'entrepôt pour un préjudice estimé à 37 millions d'euros. 

Plus de 50.000 objets multimédias - téléphones portables, ordinateurs et tablettes - ont été dérobés dans l'entrepôt d'une société chinoise de commerce en ligne en Seine-Saint-Denis, quelques jours avant Noël, pour un préjudice estimé à environ 37 millions d'euros, a-t-on appris lundi de source policière. 

L'ampleur de ce cambriolage a été découverte lundi matin à Dugny, à 17 km au nord de Paris : un responsable du site a constaté que des personnes s'étaient introduites par la porte de l'entreprise fracturée et qu'une trentaine de palettes manquaient dans le stock.

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Le cambriolage visait un entrepôt de la société Jingdong, actuellement JD.com, entreprise chinoise de commerce en ligne. Selon les tout premiers éléments de l'enquête confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB), les cambrioleurs ont agi dans la nuit de dimanche à lundi en prenant soin de neutraliser la vidéo-surveillance du site, alors que le système d'alarme ne fonctionnait pas.

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