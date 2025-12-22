«Une moyenne de 3°C» : Noël 2025 devrait être le plus froid depuis 15 ans, selon Météo-France

Ce Noël 2025 s'annonce comme le plus froid en France depuis 2010, a annoncé lundi 22 décembre Météo-France.

Le Noël 2025 serait le plus froid depuis quinze ans. Ce sont les prévisions qu'avancent les météorologues. «Avec une température moyenne nationale prévue de 3 °C, ce 25 décembre 2025 devrait être le Noël le plus froid depuis 2010 où la moyenne nationale était nettement plus basse et voisine de 0 °C», indique le prévisionniste national sur son site internet.

Entre 0 et 3 °C dans la moitié nord de l'Hexagone le 25 décembre

Sur l'ensemble du pays, le mercure devrait être 3 °C sous les normales mesurées en moyenne sur la période 1991-2020, référentiel déjà rehaussé sous l'effet du réchauffement climatique induit par les activités humaines et notamment la combustion des énergies fossiles.

Cette arrivée de la fraicheur hivernale sur l'Hexagone résulte d'une «goutte froide» (poche d'air froid en altitude) qui va traverser le pays, de la frontière allemande aux côtes atlantiques, entre le mercredi 24 et le jeudi 25 décembre.