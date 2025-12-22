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Jusqu'à 50 cm d'épaisseur : cette région va être le théâtre d'un épisode neigeux abondant d'ici à Noël

Les conditions de circulation risquent d'être compliquées dans les Pyrénées. [Gaizka IROZ / AFP]
Par Enzo Parant
Publié le - Mis à jour le
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Après de premières chutes de neige sur l'Occitanie dans la nuit de dimanche à lundi, les prévisions météorologiques annoncent une nette intensification des précipitations ce mardi 23 décembre avec des cumuls conséquents en altitude. En Haute-Garonne notamment, les montagnes pourraient rapidement se couvrir d'un épais manteau blanc.

Avant les fêtes, l'hiver s'installe durablement sur le massif pyrénéen. Après un premier épisode neigeux cette nuit, les chutes de neige vont s'intensifier dès ce mardi. Les dernières modélisations météorologiques confirment une dégradation plus franche, avec un ciel particulièrement généreux sur l'est des Pyrénées.

Contacté par Actu Toulouse, le président de l'association Météo Pyrénées, Christophe Dedieu, a décrypté cet épisode neigeux qui s'annonce marquant pour l'ensemble de la chaîne, et tout particulièrement pour les reliefs de Haute-Garonne.

«40 à 50 centimètres dès 1.500 mètres»

«Les dernières mises à jour confirment une hausse significative des cumuls d'ici à mercredi sur l'Est de la chaîne. Après l'épisode de ce lundi, on aura une deuxième salve, à partir de mardi, et qui va durer toute la journée de mardi. Au-dessus de 1.500 mètres, les cumuls seront importants. En Haute-Garonne, on pourrait atteindre une hauteur de 40 à 50 centimètres dès 1.500 mètres. L'isotherme zéro sera situé vers 1.000 mètres», précise Christophe Dedieu.

Cette neige sera cependant lourde. «La limite pluie-neige pourra s'abaisser avec localement des surprises», avertit le président de Météo Pyrénées. Si pour lui cette situation est une bonne nouvelle pour les stations de ski, en revanche, les conditions de circulation en altitude risquent d'être compliquées à l'approche de Noël.

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Selon les estimations de Météo Pyrénées, les cumuls vont varier selon les secteurs. Jusqu'à 1 mètre sur le Canigou dans les Pyrénées-Orientales, 50 à 70 centimètres en Ariège, 40 à 50 centimètres en Haute-Garonne, 30 à 40 centimètres dans les Hautes-Pyrénées et 20 à 30 centimètres dans les Pyrénées-Atlantiques.

NoëlneigeMétéo

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