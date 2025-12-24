Neige-verglas : voici les deux départements placés en vigilance orange ce mercredi

Pour ce mercredi 24 décembre, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange «neige-verglas». Voici lesquels.

Prudence. Deux départements ont été classés en vigilance orange «neige-verglas» ce mercredi 24 décembre par l’agence de météorologie française.

Il s’agit de de l’Ardèche et de la Drôme. Selon les prévisions de Météo-France, la vigilance débutera à 18h et sera de mise tout au long de la nuit de ce mercredi à jeudi.

©Météo-France

En effet, le service météorologique prévoit «une perturbation neigeuse qui traversera la région Auvergne-Rhône-Alpes d'est en ouest durant la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 décembre».

«Elle donnera des chutes de neige jusqu'en plaine avec parfois des quantités notables dans les zones où le conflit de masse d'air entre l'air froid rentrant par le nord et l'air plus chaud et humide amené depuis la Méditerranée, est le plus prononcé», a précisé Météo-France.

De plus, «la neige sera collante et lourde sur la partie sud de la perturbation tandis qu'elle sera plus légère au Nord de la région».

Enfin, cet épisode pourrait «déborder sur les départements plus au nord, notamment sur les zones du nord Isère, sud Loire et sud Rhône».

Météo-France a également placé 28 autres départements en vigilance jaune pour le même risque.