Sports d'hiver : près de 500 gendarmes supplémentaires déployés chaque jour en station pour renforcer la sécurité

La gendarmerie nationale a communiqué sur le déploiement quotidien de près de 500 agents supplémentaires en station pour renforcer la sécurité dans le cadre du dispositif hivernal de protection des populations lancé en décembre dernier.

Une présence policière accrue dans les stations de sports d’hiver pour les fêtes de fin d’année. A l’occasion de leur déploiement officiel dans l’Hexagone en ce mois de décembre, les dispositifs hivernaux de protection des populations (DHPP) vont être étoffés d’un demi-millier de gendarmes supplémentaires afin de sécuriser les vacances de fin d’année dans les stations de sports d’hiver.

#Gendarmerie ❄️ Le Dispositif Hivernal de Protection des Populations est lancé ! 🇫🇷

Près de 500 gendarmes, dont de nombreux réservistes, viennent renforcer chaque jour les brigades et unités les plus sollicitées, notamment en zones de montagne et dans les stations de ski. ⛷️ pic.twitter.com/8buhK2PLBQ — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) December 23, 2025

«Le dispositif hivernal de protection des populations est lancé ! Près de 500 gendarmes, dont de nombreux réservistes, viennent renforcer chaque jour les brigades et unités les plus sollicitées, notamment en zones de montagne et dans les stations de ski», a indiqué la gendarmerie nationale dans un post relayé sur X ce mardi.

Ces DHPP «sont destinés à renforcer les unités particulièrement touchées par le phénomène d’affluence touristique lié aux sports d’hiver», selon le site internet du ministère de l’Intérieur.

«Les gendarmes engagés dans le cadre de cette opération ont pour mission de sécuriser les sites touristiques, y compris sur le domaine skiable, de sécuriser les flux, notamment lors des chassés-croisés majeurs ou encore de conseiller les élus et acteurs économiques locaux», a ajouté cette même source.

«On a également des réservistes qui viennent nous prêter main forte à l’ouverture et à la fermeture des stations (…) En plus des patrouilles journalières, on a aussi des patrouilles de nuit pour renforcer notre présence et éviter les actes de délinquance. On est donc en station lors des moments de fêtes pour aider les gens et lutter contre les abus sur l’alcool et les stupéfiants, qui sont une bonne partie de nos missions hivernales», a synthétisé Sandra.D, maréchal des logis-chef, dans un extrait vidéo relayé sur le site du ministère.