«Contre la défiguration des paysages» : à Quiberon, des élus du Morbihan se mobilisent ce samedi contre un projet d'éoliennes

Un rassemblement est organisé ce samedi 14 février à 15h sur la Grande Plage de Quiberon pour dénoncer le projet de parc éolien au large de Belle-Île. Une mobilisation inédite où, pour la première fois, les responsables politiques du territoire prennent la tête de la contestation.

Un nouveau cap est franchi. Ce samedi 14 février à 15h, un rassemblement est prévu sur la Grande Plage de Quiberon, à l’initiative d’élus locaux et d’associations opposés à l’implantation d’éoliennes au large de Belle-Île-en-Mer. Une mobilisation inédite par son ampleur et par le rôle central joué, cette fois, par les responsables politiques du territoire.

La manifestation a lieu en pleine période de vacances scolaires. La date n’a pas été choisie au hasard l'idée étant de rassembler à la fois les habitants permanents et résidents secondaires présents dans cette partie du Morbihan. Pour encadrer l’événement, la municipalité de Quiberon a mis en place un plan de circulation et de stationnement, d’autant plus nécessaire que la manifestation coïncide avec la journée des Jeux d’hiver.

Les élus locaux en première ligne

Pour la première fois, ce sont les élus qui prennent la tête du mouvement. Sont notamment mobilisés les représentants d’Auray Quiberon Terre Atlantique, ceux de Belle-Île, ainsi que le conseil départemental. Jusqu’à présent, la contestation du parc éolien reposait essentiellement sur des associations et des collectifs citoyens. Le président du Département, David Lappartient, divers droite, apporte son soutien à cette initiative.

L’impact paysager du parc éolien, ses conséquences potentielles sur la biodiversité marine et les retombées économiques pour la pêche et le tourisme sont au coeur des préoccupations. Les opposants dénoncent un manque de prise au sérieux du littoral sud-breton.